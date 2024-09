Amazonas vence, sobe na tabela da Série B e aumenta a crise no Paysandu

Debutando na Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas não para de surpreender. O time manauara chegou ao quinto jogo sem perder, ao vencer por 1 a 0 o Paysandu nesta quarta-feira, no estádio da Curuzu, em Belém (PA), na sequência da 25ª rodada.

Com gol de Matheus Serafim, o Amazonas aparece momentaneamente na oitava colocação, com 35 pontos e com um jogo a menos a cumprir diante do Goiás. Já o Paysandu vê a crise aumentar cada vez mais. Sem vencer há nove jogos, o time já começa a ver a zona de rebaixamento mais de perto, ocupando a 15ª colocação com 27 pontos. Primeiro time do Z-4, o Brusque soma 23 e ainda joga na rodada.

Jogando em casa, era esperado que o Paysandu fosse para cima do Amazonas nos minutos iniciais. Pressionando, os donos da casa arriscavam de longe e aceleravam as jogadas. Com essa postura, acabou deixando espaço na defesa e o Amazonas aproveitou.

Em contra-ataque, Diego Torres cruzou e Matheus Serafim cabeceou no contrapé do goleiro para abrir o placar aos 14 minutos. O que se viu depois, foi o time paraense tentar a todo custo o empate, mas pecando nas finalizações. Quando conseguiu acertar o alvo, o goleiro Marcão fez boas defesas.

A segunda etapa pouco mudou o panorama. Desorganizado, o Paysandu alternava entre o jogo aéreo e chutes de longa e média distância. Perigo mesmo, os donos da casa só levaram em chute de Netinho. Enquanto o Amazonas era firme na defesa e levava perigo nos contra-ataques, principalmente com Enio.

Com o passar do tempo, a paciência da torcida paraense foi se esgotando. Sobrou até para o artilheiro do time na temporada Nicolas, que saiu sob vaias. Aproveitando a atmosfera do estádio, o time manauara trocava passes e até chegou a fazer o segundo, mas foi anulado por impedimento.

A dupla volta a campo somente na próxima semana, no sábado (dia 14), pela 26ª rodada. O Paysandu recebe o Guarani, às 17 horas, ainda na Curuzu. Mais tarde, às 18 horas, o Amazonas visita o Mirassol, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 1 AMAZONAS

PAYSANDU - Diogo Silva; Edílson Júnior, Quintana, Lucas Maia e Bryan Borges; João Vieira (Cazares), Matheus Trindade (Netinho), Robinho (Paulinho Boia) e Juninho (Esli García); Nicolas (Joel) e Yony González. Técnica: Hélio dos Anjos.

AMAZONAS - Marcão; Ezequiel (Tiago Cametá), Alvariño, Sidcley (Renan Castro) e Fabiano; Barros (Pará), Erick Varão e Diego Torres (Jorge Jiménez); Enio, Luan Silva (William Barbio) e Matheus Serafim. Técnico: João Antônio (auxiliar)

GOL - Matheus Serafim, aos 14 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcão, Tiago Cametá e Erick Varão (Amazonas).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).