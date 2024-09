Seleção brasileira recebe o Equador com foco em recuperação nas Eliminatórias da Copa

Após a campanha decepcionante na Copa América, a seleção brasileira tem novo compromisso oficial pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira, às 22h. No Estádio Couto Pereira, em Curitiba - cidade que não recebe a equipe nacional há quase 21 anos -, os comandados de Dorival Júnior medem forças com o Equador em busca de reabilitação na disputa por uma vaga no torneio que terá como sedes Estados Unidos, Canadá e México.

No Mundial de 2026, a América do Sul será representada por ao menos seis seleções. Uma sétima vaga pode ser alcançada na repescagem intercontinental. A seleção brasileira está em situação delicada na disputa das Eliminatórias e soma apenas sete pontos, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Todos os resultados aconteceram sob o comando de Fernando Diniz. Restam 12 rodadas.

"É claro que essa situação incomoda (posição na tabela) e requer uma atenção especial do que vamos fazer daqui para frente. Será um jogo complicado, não esperem uma partida tranquila. O Equador fez uma grande Copa América e um duelo parelho contra a Argentina (quando foi eliminado pela campeã). Podem esperar um jogo de bom nível, espero que façamos jogos melhores em relação aos que fizemos anteriormente", afirmou Dorival, que está invicto no comando da seleção.

O Equador tem um ponto a mais que o Brasil na classificação. Também eliminado nas quartas de final da Copa América - mas pela campeã Argentina -, a seleção equatoriana optou por trocar o comando técnico. Saiu o espanhol Félix Sánchez Bas e entrou o argentino Sebastián Beccacece, que já foi alvo do interesse de clubes brasileiros e auxiliar de Jorge Sampaoli.

"Brasil é Brasil, mas temos jogadores que acreditam que podem ganhar. Montaremos uma equipe equatoriana competitiva e que busque também ser protagonista. Sabemos do potencial do rival, mas é uma grande oportunidade para mudar a história", analisou Beccacece, que fará sua estreia pelo Equador e promete abusar das jogadas aéreas e bolas paradas, ponto de debilidade exibido pelo Brasil na Copa América.

LESÕES

Quatro atletas foram cortados da seleção brasileira por causa de lesão nos últimos dias: o lateral-direito Yan Couto (problemas clínicos não especificados), o zagueiro Éder Militão (problema muscular na coxa direita) e os atacantes Savinho (tendinite no joelho) e Pedro (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo).

William, Lucas Moura e João Pedro foram convocados para seus lugares. As alterações obrigaram Dorival Júnior a fazer trocas pontuais em sua ideia de formação titular.

Com a ausência de Militão, Dorival deve escalar Marquinhos e Gabriel Magalhães no comando da zaga. No ataque, ainda há dúvidas a respeito da presença de Endrick no time. O jovem havia treinado para repetir na seleção o trio do Real Madrid, ao lado de Rodrygo e Vinícius Júnior. No entanto, na última atividade, o botafoguense Luiz Henrique apareceu como novidade no lugar do ex-palmeirense.

FICHA TÉCNICA

BRASIL x EQUADOR

BRASIL - Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique (Endrick), Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Dorival Júnior.

EQUADOR - Galíndez; Félix Torres, Pacho, Hincapié e Estupiñán; Yeboah, Alan Franco e Moisés Caicedo; Sarmiento, Kendry Páez (Chávez) e Enner Valencia (Kevin Rodríguez). Técnico: Sebastián Beccacece.

ÁRBITRO - Facundo Tello (Fifa-ARG).

HORÁRIO - 22h (de Brasília).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba.