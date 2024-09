WSL Finals com Tati Weston-Webb e Ítalo Ferreira: veja formato, horário e onde assistir

A organização do Circuito Mundial de Surfe emitiu "alerta amarelo" para a realização do WSL Finals e a dupla brasileira Tatiana Weston-Webb e Ítalo Ferreira caem na água em Trestles, na Califórnia, nesta sexta-feira, nos Estados Unidos. E a missão é só um: manter a hegemonia brasileira no surfe mundial.

Isso porque, na disputa masculina, o Brasil nunca perdeu uma final desde que a WSL, liga que organiza o Circuito, definiu o modelo de Finals para a definição de seu campeão. Desde 2021, Gabriel Medina (no ano de estreia) e Filipe Toledo (2022 e 2023) foram os nomes que levantaram os troféus na competição. Ítalo busca seu bicampeonato mundial. Sua conquista foi em 2019, antes da competição adotar o formato de Finals.

No feminino, Tati Weston-Webb entrará em Trestles para lutar pelo seu primeiro título mundial. Para isso, enfrentará a australiana Molly Picklum na sua primeira rodada. Tati foi a 5ª colocada geral e adversária a 4ª. Caso avance na disputa, a costa-riquenha Brisa Hennessy será a adversária. A fase seguinte tem Caroline Marks aguardando a adversária e Caitlin Simmers automaticamente na final.

No chaveamento masculino, Ferreira, que também foi 5º colocado, enfrenta Ethan Ewing, da Austrália, e, caso avance, terá Jack Robinson na fase seguinte. Robinson foi o surfista que eliminou Medina na Olimpíada de Paris-2024 e foi prata nos Jogos. Na sequência, a chave tem o americano Griffin Colapinto e o havaiano John John Florence aguardando o adversário na final.

Confira os detalhes sobre a disputa:

Horário: a partir das 11h30

Local: Trestles, San Clemente, Califórnia, Estados Unidos

Transmissão: SporTV (canal fechado); WSL (site oficial, app) e YouTube (canal do WSL, mas só até as semifinais)