Tati Weston-Webb perde para Caroline Marks e dá adeus ao titulo do WSL Finals

O sonho da brasileira Tatiana Weston-Webb de juntar a sua medalha olímpica ao título do Circuito Mundial de Surfe deste ano chegou ao fim nesta sexta-feira, com a derrota para americana Caroline Marks em sua terceira bateria do WSL Finals.

Após superar Molly Picklum e Brisa Hennessy (4ª e 3ª no ranking dessa fase decisiva), Tati reeditou a final olímpica dos Jogos de Paris-2024 e voltou a ser derrotada. Em uma disputa bastante apertada, a brasileira atingiu a somatória de 13,83 (7,83 e 6,00) contra 14,20 (7,50 e 6,70)de sua rival.

Tati chegou a abrir vantagem em um bom começo, mas Caroline Marks engatou uma boa sequência e virou o confronto. No final da bateria, com a falta de ondas, ela não conseguiu reagir e deu adeus ao confronto.

No masculino, Italo Ferreira, que também se classificou no Finals como quinto colocado, e entrou para essa fase com a necessidade de vencer todos os seus oponentes para conquistar o título, teve uma disputa acirrada com o australiano Jack Robinson em sua segunda bateria.

O clima esquentou antes mesmo de os dois surfistas caírem na água. Ainda na areia, o australiano entrou na trajetória de Italo dando um tom claro da rivalidade entre os dois. No mar, no entanto, quem levou a melhor foi o brasileiro. Ele obteve um 14,57 contra 9,94 do seu adversário e se credenciou à disputa com Griffin Colapinto em sua terceira bateria nesta fase decisiva.