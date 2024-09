Jogadores de Palmeiras e São Paulo recebem suspensão por confusão em clássico do Brsileirão

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu nesta sexta-feira a punição para integrantes do Palmeiras e do São Paulo pela confusão causada no clássico entre os rivais pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 18 de agosto. Pelo lado alviverde, Zé Rafael, Anderson Barros e João Martins receberam ganchos, assim como Rodrigo Nestor e Sabino pela parte tricolor. Os clubes ainda podem recorrer da sentença.

O volante Zé Rafael terá de cumprir quatro jogos de suspensão, enquanto o auxiliar técnico João Martins foi punido com três partidas fora do banco de reservas. Já o diretor Anderson Barros fica afastado de suas atividades no acompanhamento do time nas partidas do Brasileirão por 15 dias e pagará uma multa de R$ 2 mil.

O Palmeiras também foi punido com pena pecuniária que soma R$ 55 mil por causa da confusão envolvendo os gandulas, lançamento de objetos em campo, gritos homofóbicos de torcedores e o tumulto dentro e fora do gramado do Allianz Parque.

No São Paulo, Rodrigo Nestor pegou um gancho de quatro jogos pela troca de empurrões e agressões com Zé Rafael no túnel de acesso aos vestiários. Sabino, que é acusado de agredir o historiador e funcionário do Palmeiras, Fernando Galuppo, foi punido com cinco partidas de suspensão.

As punições foram aplicadas a partir dos relatos da súmula escrita pelo árbitro Raphael Claus, que comandava o jogo, e pelas imagens cedidas pelo VAR, também analisadas pelo juiz de campo.

Vale ressaltar que a punição aplicada pelo STJD é válida para partidas apenas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, nos casos de Sabino e Rodrigo Nestor, os atletas são-paulinos poderão atuar diante do Atlético-MG na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil na próxima semana. A suspensão só passará a valer no jogo do outro fim de semana, quando o time tricolor encara o Cruzeiro na Série A, em 15 de setembro.

Outro nome que chegou a ter a situação avaliada pelo tribunal foi Luciano. Mas as denúncias contra o atacante do São Paulo foram arquivadas e o camisa 11 está livre para jogar pelas duas competições.

Por estar eliminado da Copa do Brasil, os punidos do Palmeiras cumprem suas suspensões normalmente pelo Brasileirão. O próximo compromisso da equipe alviverde é contra o Criciúma, dia 15, no Allianz Parque.

Veja as punições aplicadas após confusão entre São Paulo x Palmeiras:

Palmeiras

Zé Rafael (meio-campo): 4 jogos de suspensão

João Martins (auxiliar técnico): 3 jogos de suspensão

Anderson Barros (diretor): afastamento de 15 dias + multa de R$ 2 mil

Palmeiras (clube): R$ 55 mil em multa

São Paulo

Rodrigo Nestor (meio-campo): 4 jogos de suspensão

Sabino (zagueiro): 5 jogos de suspensão