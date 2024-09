NFL no Brasil tem 'Timão eô!' com misto de apoio e vaias na Neo Química Arena

O jogo é de futebol americano, mas nem por isso a Neo Química Arena, casa do Corinthians, deixou de ouvir nesta sexta-feira o grito de "Timão eô!" tradicional nos jogos da equipe alvinegra em sua casa.

Minutos antes da partida entre Eagles e Packers pela NFL começar, a escola de samba Gaviões da Fiel, da torcida organizada do Corinthians, se apresentou no estádio. Enquanto os pandeiros tocavam no campo, nas arquibancadas do estádio ecoava em alto e bom som o "Timão eô!". Alguns segundos depois, o restante do estádio não corintiano vaiou o grito, mas ele seguiu ecoando.

A NFL barrou a entrada de quaisquer torcedores vestindo camisas de times de futebol do Brasil, para evitar conflitos de fãs. A liga havia informado essa medida a todos que adquiriram ingressos para o confronto de futebol americano.

Para evitar problemas, os Eagles, time mandante em Itaquera, deixou o tradicional uniforme verde de lado e joga de preto e branco.