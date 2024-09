Rodrygo aguarda Neymar para dividir responsabilidade e admite adaptação como 10 da seleção

Decisivo na vitória da seleção brasileira sobre o Equador, por 1 a 0, nesta sexta-feira, em Curitiba, o atacante Rodrygo se mostrou sensato ao analisar o momento da equipe, que passa por uma transformação, com muitos jovens jogadores, sob o comando do técnico Dorival Júnior. O camisa 10 citou Neymar ao falar sobre a divisão da responsabilidade, já que vem sendo uma das grandes esperanças de gol nos últimos jogos.

"Na primeira reunião do Dorival na Inglaterra, ele disse que tínhamos que dividir a responsabilidade. Durante muito tempo na Seleção, a responsabilidade ficou só com o Neymar. Todo mundo sabe que ele é nosso melhor jogador, tem lugar garantido no grupo, mas temos que dividir as responsabilidades. Sou muito novo, tenho apenas 23 anos, mas sou um dos mais experientes do grupo. Vimos o Estevão hoje com 17... então, cada um sabe do seu papel, esse é o caminho. Quando todos estiverem bem, conseguiremos grandes coisas", afirmou.

A vitória serviu para dar uma estabilidade na seleção, que vinha de quatro resultados negativos nas Eliminatórias. Um empate com a Venezuela e derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina. O próprio Rodrygo, autor do único gol da partida, em um arremate de fora da área, comemorou o resultado e falou sobre a mudança de posição, já que está atuando mais centralizado como um meia.

"Estou muito feliz pela vitória, mais um gol com a camisa da Seleção. É daqui para melhor. O Equador dominou em alguns momentos, isso não pode acontecer, ainda mais na nossa casa. Vamos melhorar e ganhar o próximo jogo", disse.

A vitória levou a seleção brasileira aos dez pontos, na quarta posição, atrás apenas de Argentina (18), Uruguai (14) e Colômbia (13), deixando o Equador em sexto lugar, com oito, atrás da Venezuela, nove.

"Total respeito pela seleção do Equador, fizeram o melhor. Eles dominaram boa parte do segundo tempo, mas não eram muito perigosos. Nossa marcação estava controlada. É uma equipe muito boa, nos colocou em dificuldade, mas estou feliz com o meu gol e por ter ajudado a equipe", concluiu.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, pelo horário de Brasília, para enfrentar o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.