Ítalo Ferreira agradece torcida após ser vice da WSL Finals: 'Eu tentei'

Italo Ferreira quase fez o 'impossível' ao se tornar vice-campeão da WSL Finals. O brasileiro 'escalou uma montanha', eliminando rival por rival, mas acabou caindo na decisão do Circuito Mundial de surfe, realizado nesta sexta-feira, em Trestles, nos Estados Unidos, para o americano John John Florence.

Após o embate, ele usou as redes sociais para agradecer a torcida, em uma breve mensagem ao lado de uma foto, na qual aparece deitado, indicando estar exausto após despachar três adversários e ainda fazer a decisão com o líder do ranking. Ítalo passou por Ethan Ewing, Jack Robinson e Griffin Colapinto.

"Eu tentei e foi lindo! Obrigado Deus pela oportunidade e obrigado a todos pela torcida", afirmou o brasileiro, que perdeu as duas primeiras baterias na disputa de melhor de três contra Florence. O duelo foi bem equilibrado, mas o americano estava descansado e conseguiu encaixar ondas melhores, conseguindo assim o título em Trestles.

A derrota de Italo interrompeu a chance de o surfe nacional emplacar o seu oitavo título em dez edições do WSL. O revés tirou também a hegemonia dos brasileiros nas recentes etapas decisivas da modalidade.

Vale lembrar, que desde que a WSL adotou o formato Finals para definir o campeão mundial, só o Brasil brilhou. Em 2021, o troféu ficou com Gabriel Medina. Já em 2022 e 2023, o troféu do circuito mundial foi para as mãos de Filipe Toledo.