Jorge Martin supera Bagnaia e vence a corrida sprint da etapa de San Marino de MotoGP

Após fazer um treino classificatório apenas modesto, Jorge Martin tirou todo o potencial da sua Pramac para vencer a corrida sprint da etapa de San Marino de MotoGP. O espanhol saiu do quarto lugar e assumiu a liderança logo na largada e suportou a pressão dos seus rivais, principalmente a de Francesco Bagnaia, para subir no lugar mais alto do pódio e aumentar a vantagem no Mundial de Pilotos.

Bagnaia começou na pole, mas foi surpreendido pela boa largada de Martín, que ultrapassou três adversários até com certa facilidade. Ainda com dores no corpo, por causa da queda sofrida na etapa de Aragão, o italiano até tentou pressionar o rival, mas não conseguiu recuperar o primeiro lugar e acabou ficando em segundo.

O pódio foi completado por Franco Morbidelli, que havia largado em segundo. O Top 10 ainda conta com Enea Bastianini, Marc Márquez, que fez uma corrida de recuperação e conseguiu terminar em quinto, Pedro Acosta, Brad Binder, Jack Miller, Fabio Quartararo e Álex Márquez.

Com a vitória na sprint, Martín abriu 26 de pontos de vantagem para Bagnaia no Mundial de Pilotos. O espanhol soma 311. Marc Márquez e Bastianini aparecem em terceiro, empatados com 234, com o espanhol levando a vantagem nos critérios de desempate.

A corrida teve o desfalque de Joan Mir, que ficou de fora do final de semana por estar com gastroenterite.

Os pilotos voltam às pistas neste domingo para a corrida principal da etapa de San Marino de MotoGP. A largada está prevista para as 9h, horário de Brasília.

Confira o resultado da corrida sprint da etapa de San Marino da MotoGP:

1.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), em 19min56s502

2.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 1s495

3.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 1s832

4.º - Enea Batistini (Ducati), a 2s041

5.º - Marc Marquez (ESP/Ducati), a 6s469

6.º - Pedro Acosta (ESP/Tech3), a 6s796

7º - Brad Binder (AFS/KTM), a 9s979

8.º - Jack Miller (AUS/KTM), a 10s726

9.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 11s015

10.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 11s352

11.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 11s658

12.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 12s083

13.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 21s119

14.º - Pol Espargaró (ESP/KTM), a 21s452

15.º - Miguel Oliveira (POR/KTM), a 21s995

16.º - Augusto Fernández (ESP/Tech3), a 23s442

17.º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 24s280

18.º - Luca Marini (ITA/VR46), a 24s747

19.º - Alex Rins (ESP/LCR Honda), a 24s873

20.º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 25s154

Não completaram: Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), Marco Bezzecchi (ITA/VR46) e Stefan Bradl (ALE/Honda).