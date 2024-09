Sem Vitor Reis, Palmeiras faz 'amistoso' e tem Flaco López como artilheiro

O Palmeiras realizou neste sábado um 'amistoso' na Academia de Futebol com o próprio elenco, que foi dividido em duas equipes. A atividade não contou com o zagueiro Vitor Reis, que continua se recuperando de um edema muscular. O destaque da atividade foi o atacante Flaco López, autor de dois gols.

O jogo foi disputado em um campo com dimensões reduzidas. Foram dois tempos de 30 minutos, e a equipe vencedora contou com: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Pedro Almeida (sub-20) e Vanderlan; Fabinho, Zé Rafael (Agner - sub-20) e Maurício; Isaac (Rikelme - ambos do sub-17), Flaco López e Dudu.

Já o time adversário, que perdeu por 7 a 4, teve: Mateus; Giay, Thiago (Sub-20), Murilo e Caio Paulista (Vinicius - sub-20); Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Rômulo; Lázaro, Rony e Felipe Anderson.

Além de Flaco López, Lázaro balançou as redes duas vezes. Veiga, cobrando falta rasteira embaixo da barreira, Dudu, em jogada individual, Agner, de canhota, e Rikelme, também marcaram durante o treino.

Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o Palmeiras tem como foco total o Campeonato Brasileiro. Vindo de três vitórias consecutivas, o time de Abel Ferreira ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação, com 47 pontos, atrás apenas de Botafogo (50) e Fortaleza (48).

O Palmeiras espera colocar ainda mais pressão sobre os seus adversários diretos na briga pelo título no domingo, dia 15, quando enfrenta o Criciúma, às 16h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada.