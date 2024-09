Gabriel Bortoleto testa McLaren na Áustria e busca espaço na Fórmula 1 em 2025

Um dos destaque do Mundial de Fórmula 2 e de olho em uma vaga na Fórmula 1 na próxima temporada, o brasileiro Gabriel Bortoleto correu pela primeira vez em um carro da categoria, a McLaren utilizada em 2022, no circuito de Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria.

O brasileiro de 19 anos integra a academia de pilotos da equipe britânica, que divulgou um vídeo nas redes sociais, na última sexta-feira, do teste realizado na terça-feira passada. "Indo para a pista pela primeira vez em um carro de F-1", escreveu a equipe. "Obrigado! Amei cada segundo", respondeu o jovem.

Na briga pelo título da temporada da Fórmula 2, Gabriel Bortoleto vem sendo monitorado pela Sauber, única equipe que não pontuou na atual temporada, mas que passará por reformulação a partir de 2026, quando será assumida pela montadora alemã Audi.

Assim como os atuais titulares da equipe, Guanyu Zhou e Valtteri Bottas, o brasileiro disputa uma vaga ao lado do alemão Nico Hulkenberg, já confirmado. Outra opção é que ele seja aproveitado pela própria McLaren como piloto reserva.

Em ascensão meteórica no automobilismo, Gabriel Bortoleto conquistou o título da Fórmula 3 em 2023, logo na estreia, e atualmente ocupa o segundo lugar na Fórmula 2, na equipe Invicta, com 154,5 pontos, contra 165 do francês Isack Hadjar, líder da competição.

O brasileiro, que tem como agente o espanhol Fernando Alonso, atraiu os holofotes na etapa da Itália, no domingo passado, quando largou na 22ª e última posição e recebeu a bandeirada em primeiro, conquistando sua segunda vitória na competição.

O Brasil não tem pilotos titulares na Fórmula 1 desde 2017, quando Felipe Massa deixou a Williams. Pietro Fittipaldi, atualmente na Indy, foi o último brasileiro no grid, disputando duas provas pela Haas em 2020. Gabriel Bortoleto voltará à pista no dia 15 de setembro, na etapa do Azerbaijão da Fórmula 2.