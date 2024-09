Martin erra na estratégia e vê vantagem na MotoGP diminuir; Marc Marquez vence em San Marino

Após vencer a corrida sprint da etapa de San Marino e abrir vantagem no Mundial de Pilotos da MotoGP, o espanhol Jorge Martin errou na estratégia neste domingo e permitiu a aproximação dos rivais na classificação.

Marc Marquez venceu a prova em San Marino, 13ª das 20 etapas do Mundial, seguido pelos italianos Francesco Bagnaia e Enea Batistini. Martin terminou apenas na 15ª colocação após uma decisão errada no começo da corrida e, após iniciar o dia com 26 pontos de vantagem sobre Bagnaia, terminou com apenas 7 à frente do adversário (312 a 305).

Depois de perder a primeira posição logo na largada da corrida sprint no sábado, Bagnaia saiu bem e manteve a posição. Martín novamente teve um bom começo de prova e, após largar do quarto posto, já aparecia na segunda colocação antes de a primeira volta ser completada.

A corrida começou sob fraca chuva e exigiu um decisão estratégica de pilotos e equipes. Com a pista escorregadia, algumas quedas aconteceram no início da corrida, como a de Pedro Acosta e Franco Morbidelli.

Martin foi o primeiro a ir aos boxes, já na sexta volta. Após a queda, Acosta também arriscou na estratégia e trocou a moto. Na pista, Marc Marquez conseguiu ultrapassar Bagnaia na oitava volta e assumiu a liderança da prova.

Sem a chuva apertar, o líder do campeonato percebeu o erro estratégico pouco depois. Martin precisou voltar aos boxes na nona volta e quando retornou à pista ficou uma volta atrás dos primeiros colocados. Enea Bastiani, que largou em oitavo, passou por Jack Miller e passou a ocupar a terceira colocação.

Os três primeiros mantiveram seus postos até o final da corrida, e Martin não teve muita coisa a fazer e terminou na 15ª posição.

A próxima etapa da MotoGP acontece em Emília-Romagna, na Itália. A corrida sprint será disputada no dia 21 de setembro, e a prova principal acontece no dia seguinte.

Confira o resultado da etapa de San Marino da MotoGP:

1.º - Marc Marquez (ESP/Ducati), em 41min52s083

2.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 3s102

3.º - Enea Batistini (ITA/Ducati), a 5s428

4º - Brad Binder (AFS/KTM), a 14s185

5.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 16s725

6.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 17s582

7.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 17s642

8.º - Jack Miller (AUS/KTM), a 19s327

9.º - Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), a 27s946

10.º - Pol Espargaró (ESP/KTM), a 38s781

11.º - Miguel Oliveira (POR/KTM), a 46s386

12.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 1min02s637

13.º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 1min10s717

14.º - Stefan Bradl (ALE/Honda), a 1min17s547

15.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), a uma volta

17.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a uma volta

17.º - Pedro Acosta (ESP/Tech3), a uma volta

18.º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a uma volta

19.º - Alex Rins (ESP/LCR Honda), a uma volta

Não completaram: Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), Augusto Fernández (ESP/Tech3) e Franco Morbidelli (ITA/Yamaha)