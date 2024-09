Bobadilla sofre lesão na panturrilha e pode desfalcar o São Paulo na Copa do Brasil

O São Paulo pode ter um desfalque importante para enfrentar o Atlético-MG, na quinta-feira, às 21h45, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O volante Bobadilla sofreu uma contratura na panturrilha enquanto defendia a seleção do Paraguai no empate sem gols com o Uruguai.

A lesão foi confirmada pelo técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro. "Ele disse que sentiu uma contratura na panturrilha e que incomodava para correr. Foi uma carga na panturrilha pelo próprio calor da partida e pelo que foi o jogo", afirmou.

Bobadilla deixou o campo aos 36 minutos do segundo tempo, assim que sentiu a lesão. O volante deve ser desfalque diante da seleção brasileira, na próxima terça-feira, e dificilmente terá condições de reforçar o São Paulo na Copa do Brasil. A situação do atleta vem sendo tratada com cautela pela comissão técnica de Luís Zubeldía.

Caso Bobadilla não tenha condição de entrar em campo, o treinador deverá apostar em Rodrigo Nestor. Liziero seria a outra opção, mas um pouco mais remota. O São Paulo vem preparando um esquema de logística para não perder também o meia Lucas Moura, que foi convocado pelo técnico Dorival Júnior.

Lucas voltará ao Brasil assim que a partida contra o Paraguai terminar. Ele é aguardado em São Paulo na madrugada de quarta-feira e embarca no mesmo dia para Belo Horizonte com a delegação que enfrentará o Atlético-MG. Ele passará por uma avaliação para saber se terá condições de entrar em campo, mas sua presença na partida é tratada com otimismo.

Para avançar à semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo precisará vencer o Atlético-MG por dois ou mais gols de diferença. Em caso de vitória por um gol, a classificação será definida nos pênaltis, já que perdeu no MorumBis por 1 a 0.