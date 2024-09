Jogadores do Santos pregam união após desencanto na Série B: 'Juntos até o fim'

O elenco do Santos está fechado na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, ao menos, essa foi a mensagem que os jogadores passaram após a vitória sobre o Brusque, por 1 a 0, no último sábado, na Arena Joinville, pela 25ª rodada. Vários jogadores fizeram postagem em tom de união e de respaldo ao técnico Fábio Carille.

O atacante Willian Bigode publicou uma foto em seu Instagram, na qual os jogadores do Santos comemoram o gol, todos abraçados, com a frase 'juntos até o fim'. A postagem foi compartilhada por Wendel Silva, responsável por balançar as redes diante do Brusque.

O zagueiro Gil também postou uma sequência de fotos da partida. Em uma delas, os jogadores aparecem abraçados no meio de campo, o que indica cada vez mais que o grupo está fechado no objetivo em recolocar o Santos na elite do futebol nacional.

O meia Patrick também fez uma publicação, mas em tom de resiliência por ter voltado a atuar pelo clube após quase dois meses amargando a reserva. A sua última partida ocorreu no dia 28 de julho, no empate por 1 a 1 com o CRB, pela 18ª rodada.

A ausência de Patrick resultou em conflito entre o técnico Fábio Carille e a diretoria do clube. O coordenador Alexandre Gallo e o presidente Marcelo Teixeira chegaram a cobrar o treinador publicamente por não utilizar um dos reforços mais caros da equipe na temporada.

Apesar da vitória, que quebrou uma sequência de quatro tropeços consecutivos do clube na Série B, o Santos ainda não convenceu e continuou sendo alvo de críticas por parte dos torcedores, que voltaram a vaiar o treinador.

No domingo, o Santos tem a chance de dar a volta por cima em um duelo direto pelo G-4. O clube alvinegro enfrenta o América-MG, às 18h30, na Vila Belmiro. Atualmente, é o vice-líder da Série B, com 43 pontos, um a menos do que o Novorizontino.