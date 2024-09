Novorizontino reage duas vezes contra o Coritiba, busca empate e retorna à liderança da Série B

O Coritiba fracassou na tentativa de dar prova importante que pode sonhar com o acesso até a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. No começo da noite deste domingo, pela 25ª rodada, recebeu o Novorizontino, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), foi melhor em boa parte da partida e ficou duas vezes em vantagem. No entanto, o placar terminou empatado por 2 a 2 com os paulistas, de volta à liderança.

A igualdade aponta um momento de instabilidade coxa-branca. Depois de três vitórias seguidas pelo placar de 1 a 0, diante de Brusque, Sport e Avaí, o Coritiba chega ao segundo jogo sem vitória, já que vinha de derrota por 2 a 1 para o lanterna Guarani, na terça-feira, e é 10º com 34 pontos.

O Novorizontino, por outro lado, retorna à liderança da Série B, com 44 pontos. Santos, com 43, Mirassol e Vila Nova, com 42, fecham a zona de ascensão à Série A. Ceará, com 39, Sport e América-MG, com 38, Avaí, com 37, e Amazonas, com 35, também aparecem entre as equipes.

A primeira boa chegada do primeiro tempo foi do Novorizontino. Já aos nove minutos, Rodolfo cruzou para Waguininho, que bateu buscando o canto, mas parou em excelente ação do goleiro Pedro Morisco. Depois, o Coritiba assumiu as rédeas da partida.

Os donos da casa ficaram rondando a área visitante, mas apresentavam dificuldades para finalizar com perigo. Quando conseguiram, marcaram. Após cruzamento da esquerda e bate-rebate, Júnior Brumado bateu de bico e abriu o placar: 1 a 0.

Em uma escapada eventual, o Novorizontino quase empatou aos 23. Patrick aproveitou cruzamento de Rodrigo Soares e cabeceou na trave. Aos 34, o Coritiba ameaçou de novo. Após jogada pela direita, Natanael acionou Júnior Brumado, que girou e mandou para fora.

Quando tudo indicava que os donos da casa iriam aos vestiários vencendo, possivelmente até ampliando a vantagem, os visitantes deixaram tudo igual. Rodrigo Soares cruzou da intermediária direita e encontrou Neto Pessoa, que desviou de cabeça e empatou.

Precisando da vitória diante do torcedor coxa-branca, o Coritiba se lançou ao ataque no início do segundo tempo. Com menos de dez minutos, foram quatro bons momentos. Lucas Ronier, aos quatro, Júnior Brumado, aos cinco, e Vini Paulista, aos oito, acabaram parando em boas defesas de Jordi.

Aos nove, não teve jeito. Bruno Melo cruzou da esquerda para Júnior Brumado, que chegou batendo de chapa, de primeira, e recolocou os donos da casa em vantagem. O gol acordou o Novorizontino, que empilhou chances. Primeiro, aos 19, com Neto Pessoa parando em Pedro Morisco.

Pouco depois, aos 24, o goleiro mandante salvou em cabeçada de Pablo Dyego. De tanto pressionar, os visitantes chegaram à igualdade aos 27. Rodrigo Soares cruzou de três dedos pela direita. Thalisson Gabriel tentou afastar e acabou desviando contra o próprio patrimônio: 2 a 2.

A última boa chance foi do Coritiba, aos 32. Vini Paulista entrou na área e finalizou, parando em mais uma boa defesa de Jordi. Depois, o jogo seguiu aberto, mas sem maiores sustos. Além disso, a torcida coxa-branca, impaciente, reclamou das alterações do técnico Jorginho.

O Novorizontino volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Botafogo-SP, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), às 19h. Já o Coritiba retorna ao gramado às 16h de domingo, quando visita o Operário, em Ponta Grossa (PR), no estádio Germano Krüger.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 2 NOVORIZONTINO

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Thalisson Gabriel (Matheus Frizzo), Marcelo Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel (Morelli), Sebastián Gómez (Maurício Antônio) e Vini Paulista; Lucas Ronier, Júnior Brumado (Brandão) e Robson (Figueiredo). Técnico: Jorginho.

NOVORIZONTINO- Jordi; Luisão, Rafael Donato (Pablo Dyego) e Patrick (César Martins); Rodrigo Soares (Léo Tocantins), Willian Farias (Geovane), Marlon e Reverson; Rodolfo (Lucca), Neto Pessoa e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Júnior Brumado, aos 16, e Neto Pessoa, aos 39 minutos do primeiro tempo; Júnior Brumado, aos 9, e Thalisson Gabriel, contra, aos 27 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Vini Paulista, Robson e Figueiredo (Coritiba); Léo Tocantins, Rafael Donato, Patrick e Marlon (Novorizontino).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 21.101 presentes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).