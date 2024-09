Primeira partida do Nacional depois da morte de Izquierdo é marcada por homenagens e emoção

O Nacional-URU venceu o Liverpool neste domingo, na primeira partida após a morte do zagueiro Juan Izquierdo. O gol foi anotado por Elvis López, mas o que marcou o jogo foram as homenagens feitas pelo clube a Izquierdo antes da partida começar.

Todos os jogadores do Nacional entraram em campo com uma camisa com o nome do zagueiro e o número 3, que era o que ele usava. Eles foram vistos emocionados, e alguns chegaram a chorar enquanto estavam perfilados. Além disso, a família do jogador esteve presente no gramado e houve uma longa salva de palmas antes da bola rolar.

Nas arquibancadas os torcedores do clube também prestaram suas homenagens. Faixas com o nome de Izquierdo foram estendidas, e também foram vistas camisas personalizadas com o nome do jogador e bandeirões.

Juan Izquierdo morreu no dia 27 de agosto em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. O jogador desmaiou em campo no duelo com o São Paulo, no MorumBis, pela Libertadores. Ele foi levado ao hospital Albert Einstein, onde recebeu atendimento e ficou internado até ser constatada a morte.

Nascido em Montevidéu, Izquierdo tinha 27 anos e atuava profissionalmente desde 2018, quando estreou pelo Atlético Cerro, modesta equipe da capital uruguaia. Na temporada seguinte, o zagueiro se transferiu para o Peñarol, mas entrou em campo apenas em cinco jogos.

Em 2020, o atleta seguiu para o Montevideo Wanderers e, na sequência, ao San Luís, do México. No futebol mexicano, foi mal e sofreu com críticas da torcida, o que o fez retornar ao Montevideo Wanderers, pelo qual jogou até o fim de 2021. Em 2022, chegou ao Nacional pela primeira vez, em uma passagem traumática. Ele atuou apenas 13 minutos e sofreu uma fratura na tíbia.

O atleta voltou a jogar em 2023, no Liverpool-URU, clube em que mais se destacou. Izquierdo marcou três gols em 31 jogos e participou da campanha dos títulos do Campeonato Uruguaio e da Supercopa Uruguaia, mas não teve o contrato renovado e voltou ao Nacional em 2024. Na atual temporada, participou de 24 jogos e marcou um gol. Era titular da equipe treinada por Martín Lasarte até o trágico desmaio no MorumBis.