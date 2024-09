Harry Kane vai receber homenagem por completar 100 jogos pela seleção inglesa

O atacante Harry Kane será homenageado pela seleção da Inglaterra nesta terça-feira por ter alcançado a marca de 100 jogos pela equipe, algo raro na história do time. De acordo com a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), ele receberá um "boné dourado" antes da partida contra a Finlândia, na terça-feira, pela Liga das Nações.

O jogador do Bayern de Munique vai se tornar apenas o 10º jogador ad história da seleção inglesa a alcançar a marca de 100 jogos. Será o primeiro desde Wayne Rooney, que superou a marca em 2014. Aos 31 anos, Kane tem margem para acumular ainda mais partidas nesta e nas próximas temporadas, visando a Copa do Mundo de 2026.

O recordista da seleção inglesa é Peter Shilton, com 125 partidas no currículo. Na sequência, vêm Rooney (120), David Beckham (115), Steven Gerrard (114), Bobby Moore (108), Ashley Cole (107), Bobby Charlton (106), Frank Lampard (106) e Billy Wright (105).

Kane já é o artilheiro da Inglaterra na história, com 66 gols. Ele também é o recordista em número de jogos em mata-mata (28) e partidas oficiais (83), que não incluem os amistosos. Nesta terça, no estádio de Wembley, em Londres, ele será capitão pela 73ª vez. Kane fez sua estreia pela equipe no dia 27 de março de 2015. Na ocasião, fez seu primeiro gol pela equipe apenas 79 segundos após entrar em campo, no segundo tempo - a Inglaterra goleou a Lituânia por 4 a 0.

Nesta segunda-feira, no último treino de preparação para a partida contra a Finlândia, Kane calçou chuteiras douradas, num aquecimento para a homenagem, na terça.

A FA também confirmou que fará uma homenagem a Sven-Göran Eriksson, técnico que comandou a Inglaterra entre 2001 e 2006. O sueco morreu no mês passado, aos 76 anos.