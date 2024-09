Cirurgia afasta jovem do Barcelona por um ano: 'Menos um dia para aproveitar o que mais gosto'

Grande aposta do técnico Hansi Flick neste início de temporada do Barcelona, o jovem meio-campista Marc Bernal sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, passou por cirurgia nesta segunda-feira e só retorna ao campos em 12 meses. O jogador de 17 anos lamentou a ausência e recebeu votos de força do clube e dos companheiros

Titular nos três primeiros jogos da equipe na temporada, Bernal vinha recebendo elogios pela rápida adaptação até se machucar nos acréscimos do duelo diante do Rayo Vallecano. Ele saiu de campo sem conseguir andar, amparado pelos integrantes do departamento médico.

Exames constataram o rompimento do ligamento cruzado anterior e menisco lateral do joelho esquerdo e a necessidade da cirurgia, realizada com sucesso nesta segunda-feira, em Barcelona.

"Marc Bernal passou por um procedimento cirúrgico bem-sucedido na lesão do ligamento cruzado anterior e menisco lateral do joelho esquerdo, realizado pelo Dr. Joan Carles Monllau sob a supervisão dos serviços médicos do clube no Hospital de Barcelona. O tempo de recuperação é esperado em 12 meses", informou o clube.

Bernal usou as redes sociais para divulgar que a cirurgia ocorreu tudo bem, postou uma foto já no quarto e usou uma legenda de tristeza: "Menos um dia para aproveitar o que mais gosto. Obrigado por todo o suporte", escreveu. Também postou os pais o acompanhando no hospital.

Rapidamente o jogador recebeu inúmeras mensagens com votos de força e desejando uma boa recuperação. O Barcelona respondeu com corações, enquanto companheiros usaram um emoji de muque para desejar força, como Dani Olmo, Ferrán Torres, Pau Victor, Casado, entre outros.