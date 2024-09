São Paulo anuncia a renovação de contrato com o zagueiro Sabino até o fim de 2026

O zagueiro Sabino jogou pouco com a camisa do São Paulo nesta temporada após se recuperar de lesão. Mas já caiu nas graças da comissão técnica e da diretoria e terá muito mais tempo para se firmar no clube. Nesta segunda-feira, foi anunciada a renovação de seu vínculo até dezembro de 2026.

Indicado pelo coordenador de futebol Muricy Ramalho, Sabino chegou ao clube em março, vindo do Sport, mas com contrato de apenas três meses e de produtividade. Por causa de uma lesão no pé esquerdo (passou por cirurgia), não teve chances. O São Paulo aceitou renovar até dezembro, ele se firmou na vaga de Alan Franco e agora vem jogando com regularidade. E bem, o que fez a direção se antecipar e renovar.

"O São Paulo acertou a renovação do contrato do zagueiro Sabino até 31 de dezembro de 2026. O compromisso anterior se encerraria no fim deste ano", informou o clube nesta segunda-feira.

"Agradeço a todas as pessoas que trabalharam para que esse momento chegasse. Cheguei aqui voltando de uma lesão, tinha feito uma cirurgia, e o clube confiou no meu trabalho", ressaltou Sabino. "Fiz muito esforço para estar aqui. Obviamente, quando vem um convite do São Paulo, todo esforço é o mínimo. Estou muito feliz com essa oportunidade."

"Estamos muito felizes em ter o Sabino conosco até 2026. A chegada dele passou por um trabalho da diretoria de futebol, do Muricy Ramalho, nosso coordenador. E ele se aplicou, se determinou, praticamente ficou internado no CT da Barra Funda. O comprometimento desse atleta nos fez confiar nele, antes até que ele começasse a jogar. Quando começou a jogar, todos viram o nível, a qualidade", disse o Presidente Julio Casares.

"O nome do Sabino chegou para a gente em uma conversa com o Muricy, que o conhecia bem. Quando ele chegou, tudo o que o Muricy falava dele do ponto de vista profissional se confirmou. Nós fizemos primeiro um contrato mais curto, depois renovamos até o fim dessa temporada, porque a gente via o que ele fazia nos treinamentos", afirmou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

"Agora ele entrou, está indo bem, e nós estamos renovando por mais duas temporadas. É um atleta que tem tudo a ver com o projeto do São Paulo. É um jogador que quer estar aqui e sempre demonstrou isso", acrescentou o dirigente.