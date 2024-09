Cruzeiro prorroga contrato do jovem goleiro Léo Aragão pela manutenção do elenco forte

Cássio é o titular absoluto da meta do Cruzeiro, mas Léo Aragão, mesmo hoje sendo a terceira opção para o gol, tem enorme prestígio e é apontado como futuro craque da posição. Para não perder o jovem de 22 anos, a diretoria do clube anunciou nesta segunda-feira a prorrogação do contrato até o fim de 2026.

"Contrato prorrogado! O goleiro Léo Aragão está fechado com o Cruzeiro até o fim de 2026. Seguimos juntos e por mais, Léo", anunciou o clube em suas redes sociais, mostrando que o jovem pode ganhar mais espaço em breve.

"Muito contente! Com trabalho e paciência viveremos muitas alegrias juntos. O trabalho continua e muitas alegrias juntas ainda virão. Obrigado, Cruzeiro", escreveu o goleiro em seu Instagram.

Contratado no fim do ano passado do Red Bull Bragantino após passagem pelo Ituano para compor o elenco, Léo Aragão viu Anderson ganhar oportunidades com a saída de Rafael Cabral, antes da contratação de Cássio.

Mesmo assim, jamais foi deixado de lado pela comissão técnica e sempre é elogiado por seu comportamento e dedicação nos treinamentos. Após o anúncio da renovação, muitos cruzeirenses mostraram desconfiança de que Anderson pode estar de saída.

Brigando por retorno à Libertadores na próxima temporada, na qual pode ter um calendário bastante cheio, o Cruzeiro pode revezar seus reservas no Campeonato Mineiro, deixando Cássio sem sequência desgastante e apenas para as principais competições.

