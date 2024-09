Dorival aponta evolução da seleção brasileira, mas descarta 'espetáculo' diante do Paraguai

Muito cobrado para proporcionar um futebol vistoso para a seleção brasileira após a magra vitória sobre o Equador, por 1 a 0, na sexta-feira passada, o técnico Dorival Júnior afirmou que o mais importante é o time mostrar evolução e é o que o treinador espera para o jogo desta terça-feira, em Assunção, diante do Paraguai em duelo válido pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026.

"Percebo evolução como equipe, não em qualidade de espetáculo. Como equipe estamos encontrando caminho, estamos fortes na retomada de bola, na volta depois da perda da bola, quando o adversário troca dois ou três passes e esboça uma transição. Estamos mais agressivos nessa retomada. Como equipe acredito que tenhamos evoluído, faltam detalhes perto da área adversária, uma opção mais confiável, jogada individual que possa ter desequilíbrio, detalhes que são fundamentais e que talvez não tenha acontecido até esse momento", disse o treinador, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva na capital paraguaia.

Dorival descartou a possibilidade de a seleção apresentar o futebol desejado por grande parte da torcida em um futuro próximo. "Não vai acontecer do dia para a noite, não adianta criar ilusão para o torcedor, não vamos dar espetáculo do dia para a noite. Isso demanda tempo, daqui a pouco ali na frente vamos encontrar caminho. É um trabalho bem diferente do clube, onde no dia seguinte você começa a corrigir o que foi apresentado, melhorar os pontos positivos. Na Seleção, não. Depois que acabar o jogo, dois ou três vão para Londres, Danilo vai para Itália, Dorival e comissão vão para o Rio de Janeiro. É um trabalho completamente diferente."

O técnico apontou um equilíbrio no futebol mundial e destacou o tempo curto para a realização do trabalho na seleção. "Tivemos dois dias de treinamentos para poder jogar contra o Equador. Ontem e anteontem, recuperação. Hoje um trabalho leve para estar em campo amanhã. É o que temos. Em outros momentos era diferente, hoje o futebol está muito igual, quem estava lá embaixo conseguiu chegar nas equipes de cima, e quem estava em cima estava perto do limite."

O Brasil entra na disputa da oitava rodada com dez pontos, em quarto lugar, enquanto o Paraguai é o sétimo, com seis. A liderança é da Argentina (18), seguida por Uruguai (14) e Colômbia (13). Os seis primeiros classificados garantem vaga no próximo Mundial e o sétimo disputa a repescagem.