Botafogo-SP derrota Goiás e respira na luta contra o rebaixamento na Série B

O Botafogo se afastou da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Goiás por 1 a 0, nesta segunda-feira, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela 25ª rodada. De quebra, impediu que o rival se aproximasse do G-4.

Com o resultado, o time paulista chegou a quatro jogos de invencibilidade e subiu para os 30 pontos, abrindo distância da zona de rebaixamento. Já o Goiás ficou estacionado em décimo primeiro lugar, com 33.

Botafogo-SP e Goiás fizeram um primeiro tempo de muito equilíbrio. Os visitantes começaram com as linhas altas e pressionando o campo de defesa rival. Foi assim que veio a primeira boa chance, com Paulo Baya, que obrigou João Carlos a fazer uma defesa importante.

O time esmeraldino continuou no campo de ataque, até que Douglas Baggio, em cobrança de falta, levou perigo para Tadeu. A melhor chance do primeiro tempo foi para o lado dos goianos, com Thiago Galhardo, que aproveitou a bola perdida por Victor Andrade e soltou uma bomba, fazendo João Carlos trabalhar novamente, aos 30 minutos.

As paralisações e divididas no meio-campo também marcaram a primeira etapa em Ribeirão Preto, com direito a três cartões amarelos, dois para o Botafogo e uma para o Goiás.

O jogo caiu tecnicamente no segundo tempo. O Goiás passou a jogar no contra-ataque, mas não conseguiu encaixar jogadas em velocidade. Com o time esmeraldino mais recuado, o Botafogo viu os espaços diminuir e também pouco ameaçou.

A partida voltou a ganhar emoção a partir dos 22 minutos, quando Thiago Galhardo saiu de frente para o gol, mas pegou muito mal na bola e isolou. O erro custou caro, já que o Botafogo abriu o marcador aos 37. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Sabit Abdulai, que acertou um bonito chute para fazer 1 a 0.

O Goiás tentou um abafa no fim, mas o Botafogo ficou trocando passes, com a intenção de gastar tempo. Com isso, conseguiu conter os ânimos do rival e confirmar uma importante vitória na luta contra a degola.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Novorizontino na sexta-feira, às 19h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). No mesmo dia, às 21h30, o Goiás recebe o Avaí, na Serrinha, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 GOIÁS

BOTAFOGO - João Carlos; Matheus Costa, Fábio Sanches (Wallison), Bernardo Schappo e Patrick Brey (Jean Victor); Sabit Abdulai, Matheus Barbosa (João Carlos) e Emerson Ramon (Pedro Costa); Douglas Baggio, Alexandre Jesus e Victor Andrade (Gustavo Bochecha). Técnico: Paulo Gomes.

GOIÁS - Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, Messias e DG; Nathan Melo, Rafael Gava (Edu Júnior) e Luiz Henrique (Juninho); Paulo Baya (Rildo), Jhon Vásquez (Welliton) e Thiago Galhardo (Ángelo Rodríguez). Técnico: Vagner Mancini.

GOL - Sabit Abdulai, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bernardo Schappo, Fábio Sanches e Victor Andrade (Botafogo); Messias e Paulo Baya (Goiás).

ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

RENDA - R$ 43.035,00.

PÚBLICO - 2.999 torcedores.

LOCAL - Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).