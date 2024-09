Chapecoense derrota a Ponte Preta e quebra jejum de dez jogos na Série B

A Chapecoense acabou com uma série de dez tropeços consecutivos na Série B, ao derrotar a Ponte Preta, por 2 a 0, nesta segunda-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 25ª rodada. Esta foi também a primeira vitória do técnico Gilmar Dal Pozzo desde quando retornou ao time catarinense.

A última vitória da Chapecoense na competição havia ocorrido no dia 6 de julho. Na ocasião, o time alviverde venceu o Goiás, por 2 a 1, fora de casa. Já a Ponte Preta somou o sexto jogo sem vencer no torneio, aumentando a pressão sobre o clube.

Apesar da vitória, a Chapecoense continua na zona de rebaixamento, no 18º lugar, com 25 pontos, mesma pontuação do Ituano, o primeiro fora da degola. Já a Ponte Preta acabou ficando na 14ª posição, com 29.

A Ponte Preta sentiu a pressão de viver uma nova série negativa na Série B. O time campineiro mostrou nervosismo nas conclusões de jogadas e perdeu grandes oportunidades de tirar o zero do placar, ainda mais por dominar a Chapecoense em boa parte da etapa inicial, apesar da posse de bola ficar com o clube catarinense.

Aos 24, Igor Inocêncio mandou a bola para dentro da área, Renato cabeceou com perigo, mas Léo Vieira defendeu. O time campineiro continuou melhor e assustou muito através do 'chuveirinho'. Em um deles, Dodô recebeu de Renato e carimbou a trave.

Após o susto, a Chapecoense resolveu atacar com mais intensidade e conseguiu inaugurar o marcador aos 36. Maílton cobrou escanteio na cabeça do zagueiro João Paulo, que deu um leve desvio para mandar no fundo das redes.

O segundo tempo já foi um pouco mais lento. Em vantagem, a Chapecoense passou a marcar a Ponte Preta atrás da linha de meio de campo. Com isso, a posse ficou com o clube campineiro, que ficou rondando a defesa adversária.

A Chapecoense foi aos poucos crescendo na partida e chegou a ter um gol anulado, aos 18, marcado por Rafael Carvalheira. O árbitro pegou impedimento. Logo depois, Sérgio Raphael acertou Bruno Leonardo dentro da área e acabou expulso, além do pênalti ser marcado. Giovanni Augusto bate para a defesa do goleiro Pedro Rocha.

Com um a mais, a Chapecoense fez uma mudança ousada ao tirar um zagueiro para povoar o meio de campo e saiu em busca do segundo gol, que saiu aos 42. Marcinho chutou, a bola desviou e ficou limpa com Mário Sérgio, que soltou a bomba para decretar a vitória.

Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Ituano na sexta-feira, às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). No domingo, às 18h30, a Chapecoense recebe o Ceará, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 2 CHAPECOENSE

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Igor Inocêncio (capitão), Mateus Silva, Sérgio Raphael e Gabriel Risso (Heitor Roca); Hudson, Castro e Dodô (Matheus Régis); Iago Dias (Ramon/Guilherme Portuga), Gabriel Novaes e Renato (Kauã Moreira). Técnico: Nelsinho Baptista.

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Maílton (Marcelinho), Bruno Leonardo (Bruno Vinícius), João Paulo (Eduardo Domma) e Mancha; Auremir, Tárik (Lucas Buchecha) e Thomás (Giovanni Augusto); Marcinho, Rafael Carvalheira e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - João Paulo, aos 36 minutos do primeiro tempo, e Mário Sérgio, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Portuga e Mateus Silva (Ponte Preta); João Paulo e Maílton (Chapecoense).

CARTÃO VERMELHO - Sérgio Raphael (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA - R$ 74.540,00.

PÚBLICO - 3.748 torcedores.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).