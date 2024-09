Vasco visita Athletico-PR para voltar às semifinais da Copa do Brasil após 13 anos

Vasco e Athletico-PR farão o confronto decisivo nas quartas de final da Copa do Brasil. Depois de vencer em São Januário, no Rio, o time cruzmaltino vai desafiar o adversário paranaense na Ligga, em Curitiba (PR) nesta quarta-feira, às 21h30, em duelo que vale mais R$ 9,45 milhões em premiação.

Na primeira partida, no final de agosto, o Athletico abriu o placar com Christian, mas o Vasco virou com gols de Hugo Moura e Puma Rodríguez. Curiosamente, os times se enfrentaram três dias antes pelo Brasileirão e o cenário foi o mesmo: vitória do Vasco por 2 a 1, de virada.

Com essa situação, o Vasco joga por um empate para voltar às semifinais após 13 anos. A última vez foi em 2011, quando se sagrou campeão da competição pela primeira e única vez. Chegou às quartas em 2013 e 2015, mas caiu para Goiás e São Paulo, respectivamente.

O técnico Rafael Paiva terá um desfalque importante no setor defensivo. O zagueiro João Victor, expulso no jogo de ida, dará lugar a Léo, que não vive bom momento, mas formará dupla com Maicon. Por outro lado, Paulo Henrique volta à lateral-direita no lugar de Puma Rodríguez após suspensão.

Puma, aliás, está com a seleção do Uruguai, assim como Jean David, que está com o Chile. Eles, porém, vão se juntar ao grupo após os jogos das Eliminatórias, viajando direto para Curitiba (PR). O meia Coutinho já está recuperado de lesão muscular e de covid-19, mas foi preservado por não estar com ritmo de jogo. Além disso, o gramado sintético virou fator de preocupação.

O Athletico, campeão em 2019, ainda conseguiu voltar à final em 2021, quando perdeu o título para o Atlético-MG. Quer retornar às semifinais, portanto, após três anos.

O técnico Martín Varini fará uma mudança no gol por opção técnica, colocando Mycael, de 20 anos, no lugar de Léo Linck, que ficará no banco. Com defesas difíceis, o jovem se destacou no jogo com o Palmeiras pelo Brasileirão, mesmo com o time paranaense perdendo por 2 a 0.

O atacante Di Yorio é baixa certa após expulsão no jogo de ida, mas o jogador é reserva. O zagueiro Thiago Heleno, poupado no Brasileirão, treinou normalmente e formará dupla com Kaique Rocha.

PREMIAÇÃO E CHAVEAMENTO - O Vasco, que participou desde a primeira fase, já tem garantido R$ 13,44 milhões em premiação. O Athletico, que entrou na terceira fase, já ganhou R$ 10,18 milhões. Quem avançar às semifinais, embolsará mais R$ 9,45 milhões. Na final, o campeão ganha outros R$ 73,5 milhões, enquanto o vice fica com R$ 31,5 milhões.

O chaveamento da competição já está definido até a final. Vasco e Athletico não são favoritos do seu lado, pois o outro confronto reúne Atlético-MG e São Paulo. No primeiro jogo, os mineiros venceram por 1 a 0.

Do lado oposto, os favoritos são Flamengo e Bahia. No confronto de ida, o time rubro-negro venceu por 1 a 0. No outro duelo, o Juventude superou o Corinthians por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X VASCO

ATHLETICO-PR - Mycael; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Christian e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani. Técnico: Martín Varini.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Payet; David (Rayan), Vegetti e Emerson Rodríguez. Técnico: Rafael Paiva.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).