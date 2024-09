Luan Dias prevê 'partida difícil' contra Paysandu e pede para Guarani pensar 'jogo a jogo'

Na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani vai em busca da reabilitação, após derrota para o América-MG por 3 a 0, diante do Paysandu, um adversário direto na luta contra o rebaixamento. O jogo, que será neste sábado, às 17h, no estádio da Curuzu, foi analisado pelo meia Luan Dias, um dos pilares da equipe de Campinas.

"Jogo difícil. Todo jogo agora é complicado. É uma equipe que também está buscando pontuar. Vamos com foco total para buscar esses três pontos, que é muito importante para a gente", afirmou o meia, que citou também a atmosfera da Curuzu como uma das principais armas do adversário.

"Não podemos nos afobar e achar que vamos vencer do nada. Precisamos trabalhar, vai ser um jogo difícil. Temos que ficar bastante com a bola. É uma atmosfera difícil, mas vamos fazer o possível para sair com a vitória."

Apesar do Guarani não depender apenas de si para conseguir escapar da queda, Luan Dias pediu que o elenco pense apenas em si neste momento. "Temos que pensar na gente. Estamos trabalhando jogo a jogo. Precisamos voltar a vencer o mais rápido possível. Vamos atrás disso."

Ele destacou a evolução da equipe desde a chegada do técnico Alan Aal. "O grupo não estava confiante no início do campeonato. Fomos evoluindo sabendo que a situação iria melhorar. O Alan Aal fez bastante diferença nesse crescimento e o modelo de jogo facilita a minha vida. Espero ajudar o Guarani nesta crescente", afirmou.

O Guarani é o lanterna da Série B, com 21 pontos. O Ituano, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 25. A vitória sobre um concorrente direto é importante até visando o próximo compromisso da equipe, que é contra o Mirassol, um dos favoritos ao acesso pelo futebol apresentado ao longo da competição.