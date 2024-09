Governo francês frustra três planos de ataques terroristas durante os Jogos de Paris-2024

O governo francês anunciou, nesta quarta-feira, que as autoridades locais neutralizaram três planos de ataques terroristas voltados para o período em que foram realizados os Jogos Olímpicos e Paralímpícos.

De acordo com o Olivier Christen, promotor nacional antiterrorismo, as investidas tinham como alvo "instituições israelenses ou representantes de Israel em Paris". Em entrevista à emissora "France Info", ele afirmou ainda que "a delegação israelense em si não foi especificamente visada", declarou sem dar mais detalhes.

Ao todo, cinco pessoas, incluindo um menor, foram presas sob suspeita de envolvimento nos três planos frustrados. Os suspeitos estão enfrentando várias acusações relacionadas ao terrorismo enquanto permanecem em prisão preventiva, disse o promotor.

A França estava em seu alerta de segurança mais alto nos meses que antecederam as Olimpíadas e Paralimpíadas, que terminaram na semana passada. Durante os preparativos para os eventos, o Ministro do Interior Gerald Darmanin alertou repetidamente que as ameaças à segurança incluíam aquelas de grupos extremistas islâmicos, ativistas ambientais violentos, grupos de extrema direita e ataques cibernéticos da Rússia ou outros adversários.

Antes mesmo da abertura das Olimpíadas(26 de julho), as autoridades já tinham um esquema voltado para a segurança do evento. Em maio, membros da Diretoria Geral de Segurança Interna prenderam um homem de 18 anos da Chechênia sob suspeita de estar por trás de um plano para atacar eventos de futebol olímpico que foram realizados na cidade de Saint-Étienne.

O ataque planejado tinha como alvo "estabelecimentos do tipo bar ao redor do estádio Geoffroy-Guichard", disse o promotor. O suspeito é acusado de planejar "uma ação violenta" em nome da ideologia jihadista do grupo Estado Islâmico.

Essas ameaças dominaram as tramas frustradas e 80% dos procedimentos legais contra suspeitos incluem a ideologia extremista que ainda influencia a juventude francesa, disse o promotor. O Estado Islâmico (EI) continua a "espalhar propaganda", acrescentou.

Christen detalhou algumas da ações de prevenção que foram praticadas. O aumento de buscas e prisões domiciliares antes do início das Olimpíadas, foi uma delas. O promotor acrescentou que a polícia e outros agentes de segurança realizaram 936 buscas domiciliares até agora em 2024, em comparação com 153 no ano passado.

A França também fortaleceu suas defesas do espaço aéreo no período implantando aviões de guerra, helicópteros de ataque, aeronaves de vigilância, drones militares e policiais, entre outros, para patrulhar os céus de Paris e da cidade portuária mediterrânea de Marselha, que sediou eventos de vela e futebol.

A Força Aérea e Espacial Francesa completou mais de 750 horas de voo em 350 missões que resultaram em 90 interceptações, de acordo com uma declaração do Ministério da Defesa na quarta-feira.