Brasil estreia com derrota para Itália na fase de grupos da Copa Davis

O Brasil estreou com derrota em sua primeira participação na fase de grupos da Copa Davis nesta quarta-feira. Thiago Monteiro e o jovem João Fonseca foram superados pelos italianos na quadra dura de Bolonha. Apesar da derrota, o time nacional segue com chances de avançar ao mata-mata da competição que é considerada a Copa do Mundo do tênis.

Os brasileiros foram derrotados por 2 a 0 na série melhor de três jogos. João Fonseca perdeu para Matteo Berrettini por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/5). E Thiago Monteiro lutou bastante, mas acabou sendo superado por Matteo Arnaldi por 2 a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/4) e 6/7 (5/7), em 3h39min de confronto.

Com o resultado, a Itália desponta provisoriamente na liderança do Grupo A, com uma vitória, assim como a Bélgica, que superou a Holanda por 2 a 1. O time italiano não conta com seus dois principais tenistas na competição, o número 1 do mundo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Os belgas e os holandeses serão os próximos adversários do Brasil na competição.

Pelo formato da competição, os dois primeiros colocados de cada grupo avançarão às quartas de final, que serão disputadas em novembro, em Málaga, na Espanha. No total, 16 times participam da fase de grupos, divididos em quatro chaves.

Trata-se da primeira vez que os tenistas nacionais disputam esta fase da Davis no atual formato, que estreou em 2019. A mudança na elite do tênis mundial visa emular a Copa do Mundo de futebol, reunindo as principais equipes num mesmo local.

O time brasileiro volta à quadra na quinta-feira para enfrentar a Holanda, novamente a partir das 10 horas, pelo horário de Brasília. Os tenistas do País terão descanso na sexta e voltarão a competir no sábado, contra a Bélgica, no mesmo horário.

Nesta quarta-feira, o Brasil estreou nesta fase final da Davis pela manhã, quando João Fonseca encarou o experiente Matteo Berrettini (43ª). Em sua primeira partida como titular da equipe nacional na competição, o jovem de 18 anos foi superado pelo vice-campeão de Wimbledon de 2021 pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/5).

Jogando na quadra dura, Berrettini fez valer a força do seu saque, principalmente no primeiro set, quando cedeu apenas um game ao brasileiro. Mas, na segunda parcial, o tenista da casa enfrentou maior dificuldade enquanto Fonseca se soltava em quadra. Cada atleta obteve uma quebra de saque, sendo que o italiano chegou a sacar para fechar o jogo, mas viu Fonseca empatar e forçar a disputa do tie-break, quando Berrettini levou a melhor.

A segunda partida do dia reuniu Thiago Monteiro, tenista de simples mais experiente do Brasil e atual 76º do mundo, e Matteo Arnaldi (33º). O principal tenista de simples do País lutou bastante ao longo de quase quatro horas, forçou a disputa de dois tie-breaks, mas não conseguiu derrubar o tenista da casa.

Monteiro liderou algumas das principais estatísticas da partida, como número de aces (10 a 8) e bolas vencedoras (43 a 37). Porém, abusou dos erros não forçados. Foram 46 contra 25 de Arnaldi. Curiosamente, o brasileiro somou mais pontos que o rival ao longo dos três sets: 132 a 123.