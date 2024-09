Lucas e Bobadilla reforçam o São Paulo para duelo com o Atlético-MG na Copa do Brasil

O atacante Lucas e o volante Bobadilla estão confirmados para reforçar o São Paulo no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte. A dupla, que se enfrentou no encontro entre Brasil e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, participou do treino desta quarta-feira e seguiu viagem para a capital mineira.

O confronto com os mineiros, agendado para esta quinta-feira, vale vaga para as semifinais do torneio e tem caráter decisivo. Após perder o duelo de ida no Morumbi por 1 a 0, a equipe paulista precisa de uma vitória por dois gols de vantagem para se classificar no tempo normal.

Na atividade desta quarta, o técnico Luís Zubeldía reuniu o elenco para ajustar a equipe. Ele organizou um trabalho tático posicional e deu ênfase também para as bolas paradas. À espera de uma marcação por pressão por parte do adversário, ele fez uma atividade em campo reduzido.

Sem problemas de ordem disciplinar para escalar a equipe, o treinador argentino deve apostar em um ataque com Calleri mais adiantado, e Luciano e Lucas voltando para buscar o jogo.

Luiz Gustavo e Bobadilla vão ficar encarregados da marcação e também por cadenciar o ritmo da partida. Na defesa, Arboleda e Sabino formam a zaga enquanto Rafinha e Wellington vão atuar pelas laterais.

A ausência nesse jogo com o Atlético-MG fica por conta do zagueiro Ferraresi. O jogador, que defendeu a Venezuela nesta Data Fifa, chega ao Brasil somente nesta quinta-feira.