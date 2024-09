Mbappé recusa oferta da Liga Francesa por mediação de disputa por dívida de R$ 342 mi com o PSG

Mbappé não quer saber de intermediários na negociação da dívida que o Paris Saint-Germain tem com ele. O atacante, atualmente no Real Madrid, alegou à Liga Francesa de Futebol que ainda tem a receber 55 milhões de euros (cerca de R$ 342 milhões), por salários e bônus, mas rejeitou nesta quarta-feira uma oferta de mediação da comissão jurídica da entidade.

Dirigentes do clube francês e representantes do astro se reuniram em Paris depois que Mbappé sugeriu o envolvimento da comissão. Na verdade, o jogador queria apenas que o órgão tomasse conhecimento do não pagamento de três meses de salário e do último terço de um bônus de fidelidade.

"A eventualidade de uma mediação foi mencionada esta manhã", revelou os representantes de Mbappé em comunicado. "Essa possibilidade foi rejeitada durante a reunião pelo representante do jogador. Seria inútil uma mediação para registrar uma falta de pagamento que seria constatada a partir de uma simples análise do contracheque do jogador."

A audiência durou duas horas e o PSG deixou o encontro satisfeito e alegando não dever dinheiro para Mbappé. O argumento é que o jogador se afastou dos gramados antes da temporada 2023/24 após decisão de não prolongar seu contrato com o clube e que isso seria uma renúncia aos possíveis bônus e salários cobrados.

"(Mbappé já tinha assumido) compromissos públicos e privados claros e repetidos que devem ser respeitados, proporcionando benefícios sem precedentes pelo clube ao longo de sete anos fantásticos em Paris", justificou o clube sobre uma possível manifestação do jogador, desmentida por seus representantes.

"Para fugir à sua obrigação de pagamento, o clube procura demonstrar a existência de um acordo secreto que o justifique. Mas o clube não consegue demonstrar a existência de tal acordo", disseram os representantes de Mbappé.

Clube francês e jogador brigam desde o momento em que o camisa 7 optou por aceitar a proposta dos merengues alegando que o PSG não cumpriu as promessas de trazer reforços de peso. O PSG alega que Mbappé aceitou a proposta milionária e depois voltar atrás.