Quando a seleção brasileira volta a jogar pelas Eliminatórias da Copa do Mundo?

O técnico Dorival Jr. terá pouco menos de um mês para resolver os problemas apresentados pela seleção brasileira nesta última Data Fifa, que terminou com uma vitória e uma derrota diante de Equador e Paraguai, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa. A derrota em Assunção, capital paraguaia, foi motivo para uma onda de críticas contra o trabalho do treinador e a atuação dos jogadores.

Os próximos desafios podem ser encarados como jogos determinantes para entender qual será o futuro do Brasil nas classificatórias para o Mundial de 2026. Se a equipe brigará pelas últimas vagas ou se voltará a encostar nos líderes, Argentina, Uruguai e Colômbia. Os compromissos serão contra Chile, fora de casa, e Peru, em jogo que acontece no Mané Garrincha, em Brasília.

As duas equipes estão atrás da seleção na tabela. Os chilenos têm cinco pontos e ocupam a 9ª posição da competição, enquanto a seleção peruana é a última colocada com apenas três pontos e ainda não venceu nas Eliminatórias.

Por mais que os próximos rivais não ultrapassem o Brasil caso vençam os confrontos diretos, equipes como a Venezuela e Paraguai, atuais 6º e 7º colocados (os últimos que estão no G7 dos classificados) podem passar a seleção. Os venezuelanos estão empatados em pontos e os paraguaios chegaram a nove pontos.

A partida contra o Chile acontecerá no dia 10 de outubro no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, capital chilena. A bola rola às 21h. Já o Peru enfrenta o Brasil no dia 15 de outubro, às 21h45. Segundo a programação da Data Fifa, Dorival Jr. poderá trabalhar com o elenco convocado entre o dia 7 de outubro e o dia 15, data da última partida.

Ainda neste ano, o Brasil entrará em campo outras duas vezes. Haverá mais uma Data Fifa em dezembro, entre os duas 11 e 19. As Eliminatórias acontecerão até a reta final de 2025. Até lá o Brasil ainda entra em campo mais dez vezes (já contando com os dois próximos compromissos).

A Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho.