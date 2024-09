Ramón Díaz evita cravar estreia de Memphis: 'Primeiro, vamos mostrar a ele o que é Corinthians'

O Corinthians teve uma noite completa de festa nesta quarta-feira, ao vencer o Juventude por 3 a 1 e avançar à semifinal da Copa do Brasil. A euforia da classificação, conquistada com gol de André Ramalho no último minuto, não vai passar tão cedo, pois se junta à expectativa de ver o atacante holandês Memphis Depay, grande contratação do clube, estrear com a camisa alvinegra.

O primeiro contato do jogador com a torcida foi antes do duelo com a equipe gaúcha, na Neo Química Arena, com direito a foguetório e bandeiras no gramado. O técnico Ramón Díaz, contudo, prefere não prever quando a estrela europeia deve jogar pela primeira vez pelo time paulista

"Fizeram um esforço enorme apara contratá-lo. Vimos como esse jogador transcende. Esperamos ele bem o mais rápido possível", disse. "É um quadro muito importante. Ver a trajetória europeia que ele tem, nos dá um salto de qualidade. Vamos mostrar para ele o que é o Corinthians, o que é o futebol brasileiro."

Encaixar Memphis no time não deve ser uma dificuldade, conforme avaliação de Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramón. "É um atacante que faz gol, mas pode jogar como ponta. Vamos analisar o momento do time, o adversário. Tem muitos fatores além do tático aqui no Brasil. Quem joga bem, pode jogar em qualquer posição."

A chegada do holandês pode ser uma grande adição a um ataque que tem desperdiçado muitos gols. Apesar dos três marcados contra o Juventude, um contra, o Corinthians tem se visto frequentemente criando oportunidades, mas não as convertendo em bola na rede.

"Não estamos contentes. Já faz tempo que temo muitas chegadas. Estamos tentando trabalhar, chegando com muito gente à área. É um trabalho que leva tempo, mas estamos contentes com o funcionamento que tem o time. Acho que a finalização em algum momento vai entrar, estamos conseguindo. Resultado positivo dá mais confiança", afirmou Emiliano.

Para superar o time gaúcho, os corintianos tiveram de ser persistentes e acreditaram até o fim, mais uma vez empurrados pela torcida, duplamente eufórica frente à noite de jogo e chegada de uma estrela internacional do futebol. O apoio do torcedor foi valorizado por Emiliano.

"Todo mundo me falava do que se via aqui. É algo impressionante, coisas que não me aconteceram nunca. Temos emoções e sentimentos, tratamos na medida que podemos. Temos que desfrutar desses momentos. A gente tem a sorte de estar em um clube grande, que é muito diferente de todos. Não param de cantar, é uma loucura", disse.