Especulado no Manchester City, Arteta renova contrato com o Arsenal

Especulado para substituir Pep Guardiola no Manchester City futuramente, Mikel Arteta estendeu seu contrato com o Arsenal nesta quinta-feira. O treinador estendeu vínculo por mais dois anos, até 2027 - o acerto anterior seria encerrado ao fim da atual temporada europeia, em 2025.

"Me sinto muito inspirado, muito desafiado e com muito apoio. Quero fazer muito mais do que já conseguimos juntos", declarou Arteta, no anúncio da sua renovação. O técnico de 42 anos desembarcou no clube londrino em dezembro de 2019 e vem obtendo seus melhores resultados nos últimos dois anos.

O Arsenal foi vice-campeão inglês nas duas últimas temporadas, atrás do Manchester City. Curiosamente, o treinador espanhol era cogitado para substituir Guardiola no time rival a partir do próximo ano, quando se encerrará o atual vínculo de Guardiola - ele já indicou que não deve seguir no time de Manchester após a atual temporada europeia.

Antes de chegar ao Arsenal, quando substituiu o técnico Unai Emery, Arteta foi auxiliar técnico de Guardiola no City. Daí a conexão entre o treinador e o clube que é o grande rival do Arsenal atualmente.

A renovação contratual foi celebrada pelo brasileiro Edu Gaspar, diretor esportivo do Arsenal. "Estamos muito felizes que Mikel tenha assinado um novo contrato de longo prazo. É um momento muito positivo e de orgulho para todos no clube", disse o ex-jogador do Corinthians.

"Mikel mostrou suas qualidades desde o primeiro dia em que se juntou a nós, não apenas como um gerente de futebol, mas como uma pessoa com valores maravilhosos. Temos uma forte crença no que estamos fazendo e no que queremos alcançar juntos. O novo contrato de Mikel nos dá estabilidade e direção clara enquanto buscamos novos patamares."

Há duas temporadas, o Arsenal chegou a passar 248 dias na liderança do Campeonato Inglês. No entanto, perdeu força na reta final e foi superado pelo City, atual tetracampeão consecutivo. Nenhum outro time passou tanto tempo na primeira colocação da tabela sem levantar o troféu ao fim do campeonato.

Na temporada passada, a disputa pelo título foi ainda mais acirrada, sendo resolvida somente no última dia do campeonato. Mas, novamente, o City levou a melhor. "Mikel é um técnico dinâmico e apaixonado, incansável na busca pela excelência", disse o copresidente do Arsenal, Josh Kroenke. "Ele tem um profundo entendimento dos valores do Arsenal e, desde que foi nomeado como técnico em 2019, levou o time a outro nível, no estilo do Arsenal."