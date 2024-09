Estêvão revela aprendizado na seleção e Palmeiras tem retorno de Gustavo Gómez e Richard Ríos

Com o fim da Data Fifa, o Palmeiras recompõe aos poucos seu elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, foi a vez dos retornos do zagueiro Gustavo Gómez e do meio-campista Richard Ríos, que defenderam as seleções do Paraguai e da Colômbia nos últimos dias. Estêvão, que se apresentou na quarta, revelou ter acumulado aprendizados em sua estreia com a seleção brasileira.

"Foi muito importante para mim, espero voltar mais vezes", disse o jovem atacante. "Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de ter ido para a seleção brasileira pela primeira vez. Foi um período muito bom, em que eu pude aprender com várias pessoas diferentes, vários craques. No trote, eu tive que cantar o Hino Nacional e a segunda parte foi mais difícil", comentou, entre risos, o jovem atleta.

Estêvão entrou em campo com a amarelinha por poucos minutos na derrota para o Paraguai por 1 a 0, na terça - não saiu do banco de reservas na vitória sobre o Equador, por 1 a 0. Ao ganhar sua primeira oportunidade, o atacante de 17 anos se tornou o quinto jogador mais jovem a defender a seleção, atrás de Endrick, Coutinho, Edu e Pelé.

"É muito gratificante para mim representar o Palmeiras na seleção, o maior clube do Brasil. Ter estado lá e voltar para cá é muito bom, estar junto dos meus companheiros, junto da minha família. Agora é focar para a sequência do campeonato", projetou Estêvão.

O atacante voltou a trabalhar no Palmeiras na quarta-feira, visando a partida contra o Criciúma, no domingo, pelo Brasileirão. "Os treinos estão sendo bem intensos. O professor tem nos passado várias informações e tentaremos reproduzir isso em campo nos jogos. Espero que dê tudo certo no resto do Campeonato Brasileiro", afirmou.

Gustavo Gómez, por sua vez, retomou os treinos nesta quinta. O zagueiro está mais descansado que os demais jogadores cedidos às seleções porque não entrou em campo contra o Brasil na terça, por estar suspenso - mas foi titular no empatem sem gols com o Uruguai no primeiro confronto do time paraguaio na última Data Fifa.

Richard Ríos também voltou nesta quinta, mas não chegou a treinar com o grupo. O colombiano fez trabalho regenerativo na parte interna do CT. O volante é o jogador mais desgastado entre os cedidos às seleções porque atuou pelos 90 minutos nas duas partidas da Colômbia no período, contra Peru e Argentina.