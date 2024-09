Nadal desiste de jogar Laver Cup e mantém incerteza sobre seu futuro

Rafael Nadal fez mais um anúncio negativo para os seus fãs nesta quinta-feira. O tenista espanhol anunciou que não jogará a Laver Cup, torneio por equipes, na próxima semana. O ex-número 1 do mundo não revelou o motivo e nem sua atual condição física, mantendo o mistério sobre o seu futuro.

"Estou muito decepcionado em compartilhar com vocês que não poderei competir na Laver Cup em Berlim, na próxima semana. Esta é uma competição de equipe e, para realmente ajudar o Time Europa, preciso fazer o que é melhor para eles. Neste momento há outros jogadores que podem ajudar o time a alcançar a vitória", declarou o espanhol, em comunicado.

No breve comunicado, Nadal não aponta as causas diretas da sua desistência. E nem como está do ponto de vista físico após desistir de diversos torneios importantes ao longo da temporada, como Wimbledon e US Open. Neste ano, o espanhol disputou apenas sete torneios, acumulando 19 partidas (12 vitórias e sete derrotas).

Nadal havia afirmado que seu grande objetivo para esta temporada era disputar a Olimpíada de Paris-2024. No saibro de Roland Garros, onde costuma brilhar, ele não foi bem e esteve longe de brigar por medalhas tanto na chave de simples quanto nas duplas. Oficialmente, ele não indicou quando voltará a jogar.

Mas o dono de 22 títulos de Grand Slam está inscrito no torneio de exibição Six Kings Slam, a ser realizado em Riad, na Arábia Saudita, em outubro. O evento também terá Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Daniil Medvedev e Holger Rune.

Nadal também tem evitado falar sobre o seu futuro em meio a especulações sobre sua aposentadoria. No ano passado, ele havia declarado que a temporada 2024 seria a sua última da carreira. No entanto, o espanhol também já disse que poderia rever esta projeção se conseguisse jogar em alto nível ao longo do ano.

Com uma carreira marcada por lesões e cirurgias, Nadal está cada vez mais perto de anunciar sua despedida oficial das quadras. Na semana passada, em entrevista a um canal espanhol de TV, ele afirmou que continua avaliando seus próximos passos na carreira profissional.

"Evidentemente, estou em um momento completamente diferente do que estava há três, quatro, cinco anos. Venho de um processo longo de muitos problemas físicos, incluindo uma operação importante no quadril. Eu tinha marcado como objetivo desta temporada os Jogos Olímpicos. Tentei fazer as coisas da melhor maneira possível até agora e, terminada a Olimpíada, é uma questão de analisar como me sinto."

Sem Nadal, o Time Europa será liderado por Carlos Alcaraz, ao lado de Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud. O Time Mundo terá Francisco Cerúndolo, Taylor Fritz, Ben Shelton, Thanasi Kokkinakis, Frances Tiafoe e Alejandro Tabilo.

"Tenho tantas ótimas memórias e emocionantes de jogos na Laver Cup e estava realmente ansioso para estar com meus companheiros de equipe e com Bjorn Borg em seu último ano como capitão. Desejo ao Time Europa muita sorte e estarei torcendo por eles de longe", lamentou Nadal.