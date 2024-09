Flamengo elimina Bahia e vai enfrentar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil

O Flamengo derrotou o Bahia, por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Maracanã, e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. O time do técnico Tite repetiu o resultado do primeiro jogo disputado em Salvador. Na briga por um lugar na decisão do torneio nacional, o Flamengo vai enfrentar o Corinthians, que passou nas quartas de final pelo Juventude.

Os times começaram a partida de forma ofensiva. O Bahia foi o primeiro a criar uma boa oportunidade. Aos quatro minutos, Everton Ribeiro lançou Everaldo, que tocou na saída de Matheus Cunha e errou o alvo por pouco.

A resposta do Flamengo foi imediata. Aos seis, Gerson acertou um belo chute, mas Marcos Felipe mostrou estar atento e espalmou a bola.

Na busca por mais espaço para criar jogadas, Everton Ribeiro se movimentou bastante e conseguiu armar mais uma chance. Aos 11, o meia descobriu Jean Lucas, que bateu por cima do travessão.

O Flamengo passou a pressionar a saída de bola do Bahia a partir dos 15 minutos. Em alguns momentos apenas o goleiro Matheus Cunha não estava no campo de ataque do time carioca.

Mas o meio de campo do Bahia, liderado por Everton Ribeiro, está muito bem posicionado e aos poucos retomou a posse de bola. O Flamengo passa a se posicionar para buscar os contra-ataques. Aos 30 minutos, Luiz Araújo escapou e conseguiu um escanteio para os cariocas.

Um dos melhores jogadores do Bahia na temporada, o goleiro Marcos Felipe aparece mais uma bem muito bem para evitar finalização de Bruno Henrique, aos 37 minutos.

O panorama não mudou para a etapa final. As equipes se revezaram no ataque e o talento individual do Flamengo fez a diferença. Em um contra-ataque, Bruno Henrique tocou para Arrascaeta, que abriu o placar, aos oito minutos.

Com a obrigação de marcar dois gols para levar a decisão para os pênaltis, o técnico Rogério Ceni colocou em campo Luciano Rodríguez e Ademir. O Bahia ficou mais com a bola, mas apresentou muita dificuldade para passar pelo bloqueio do Flamengo, que se posicionou para explorar os contra-ataques.

O jogo ficou disputado, mas sem grandes oportunidades. O Flamengo gastou o tempo e soube segurar o ímpeto do adversário até o final.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 BAHIA

FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Léo Ortiz, Ewerthon Araújo (Allan), Gerson e Arrascaeta (Gabriel); Luiz Araújo (Erick Pulgar) e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves). Técnico: Tite.

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly (Luciano Rodríguez); Thaciano (Rafael Ratão) e Everaldo (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

GOL - Arrascaeta aos oito minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Xavier, Bruno Henrique, Iago

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 65.662 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).