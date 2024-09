Guardiola ironiza audiência sobre supostas violações financeiras do City: 'Veremos'

Pep Guardiola resolveu se manifestar nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, sobre a tão esperada audiência sobre as supostas violações financeiras do Manchester City, onde o atual tetracampeão do Campeonato Inglês enfrenta mais de 100 acusações que abrangem um período de nove anos, quando o clube tentava se estabelecer como a maior força do futebol local.

O julgamento terá uma comissão independente e será composto por três juízes. Ele está previsto para ser realizado nesta segunda-feira. "Estou feliz que comece na segunda-feira. Sei que haverá mais rumores", disse o treinador em uma entrevista coletiva. "Sei o que as pessoas estão procurando. Eu sei o que eles estão esperando, eu sei o que eu leio há muitos, muitos anos. Todo mundo é inocente até que a culpa seja provada. Então veremos."

O City nega as acusações, e Guardiola disse que acolheu a chance de limpar o nome do clube. A audiência será realizada a portas fechadas, e um veredicto não é esperado até o ano que vem.

As acusações, que foram feitas em fevereiro do ano passado, surgiram após uma investigação de quatro anos. As supostas violações pairam sobre o City em um momento em que ele consolidou seu lugar como um dos principais clubes do futebol mundial.

Na esteira dessas conquistas, a equipe de Manchester colecionou troféus de relevância como a Liga dos Campeões. O título do mais nobre torneio europeu veio no ano passado na vitória de 1 a 0 sobre a Inter de Milão. Além disso, o City é o atual tetracampeão inglês ofuscando rivais como Manchester United, Liverpool e Arsenal.

Alvo de investigações, a equipe do técnico Pep Guardiola foi acusada pela Liga de fornecer informações enganosas sobre suas finanças de 2009 a 2018, após ser comprado pela família governante de Abu Dhabi em 2008. Naquela época, o City contratou alguns dos principais jogadores do mundo, como Yaya Touré, Sergio Agüero e Kevin de Bruyne.

Guardiola foi contratado em 2016 e supervisionou o período mais vitorioso na história do clube. Os gastos exorbitantes forneceram a base para esse sucesso sem precedentes e levantaram questões sobre se alguém pode deter seu domínio.

O Campeonato Inglês tem regras de fair play financeiro projetadas para garantir que os clubes gastem essencialmente o que ganham em negócios que são avaliados por serem de valor de mercado legítimo.

As acusações surgiram após uma extensa investigação e a publicação de e-mails e documentos vazados, possivelmente hackeados, que foram publicados a partir de 2018 pela revista alemã Der Spiegel. Os documentos supostamente mostraram tentativas de encobrir a fonte de renda do City a fim de cumprir as regras do Fair Play Financeiro.

O clube também foi acusado de violações relacionadas à sua suposta falha em cooperar com a investigação. As possíveis punições podem incluir multa, dedução de pontos, anulação de títulos ou até mesmo expulsão da primeira divisão da Inglaterra.

HAALAND PODE DESFALCAR TIME POR LUTO FAMILIAR

Com confronto agendado para este sábado, diante do Brentford, o Manchester City pode ter o desfalque do centroavante Haaland. O jogador está de luto pela morte de Ivar Eggja, um dos melhores amigos do pai do centroavante. Abatido o jogador manifestou seu pesar pelas redes sociais.

Preocupado com o abatimento do jogador Pep Guardiola abriu a possibilidade de liberar o camisa 9, artilheiro da equipe neste início de Campeonato Inglês com sete gols em três rodadas. Com 100% de aproveitamento, o City lidera a competição ao lado do Liverpool: nove pontos.