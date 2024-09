Goiás vence o Avaí e volta a sonhar com acesso na Série B

O Goiás voltou a sonhar com o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Avaí, um adversário direto pelo G-4, por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 26ª rodada.

Com o resultado, o Goiás subiu para o nono lugar, com 36 pontos, contra 42 do Vila Nova, que aparece na quarta posição. O Avaí, por outro lado, ficou em oitavo lugar, com 37, desperdiçando grande chance de encostar no G-4.

O jogo começou com forte marcação, muitas disputadas acirradas, mas poucas chances claras. O Goiás teve mais volume ofensivo, mas só levou perigo em duas jogadas: cabeceio de Marcão, aos 10 minutos, e finalização de Rafael Gava, aos 32.

O Avaí, por sua vez, praticamente não ameaçou o goleiro Tadeu. Com Pedro Castro e João Paulo apagados, o time catarinense não criou, tanto que o atacante Vagner Love não teve nenhuma chance clara de colocar a bola no fundo das redes.

No segundo tempo, o Goiás foi mais eficaz e inaugurou o marcador logo no primeiro minuto. Wellinton recebeu na ponta direita, foi para a jogada individual e cruzou para Rafael Gava, que completou para o gol.

O Avaí precisou sair para o ataque e ficou muito perto de empatar aos 21. Vagner Love recebeu dentro da área, passou por dois marcadores e chutou de canhota. Lucas Ribeiro salvou em cima da linha.

Aos 36, o Avaí conseguiu diminuir. Após cruzamento da esquerda, Tiago desviou para recolocar o time catarinense na partida.

Na próxima rodada, o Avaí enfrenta o Ituano na terça-feira, às 21h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Na quarta, às 19h, o Goiás visita o Sport, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 X 1 AVAÍ

GOIÁS - Tadeu; Dieguinho (Diego Caito), Edson Felipe, Lucas Ribeiro e DG; Marcão, Rafael Gava (Nathan Melo) e Juninho; Jhon Vasquez (Pedrinho), Edu (Ángelo Rodríguez) e Paulo Baya (Welliton). Técnico: Vagner Mancini

AVAÍ - César Augusto; Gustavo Talles, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Natanael; Zé Ricardo (Rodrigo Santos), Willian Maranhão e Pedro Castro (Pedrinho); João Paulo (Kevin), Vagner Love (Andrey) e Maurício Garcez (Hygor). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Rafael Gava, aos 1, Edson, aos 25, e Tiago, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jhon Vásquez e Régis (Goiás); César Augusto e Gustavo Vilar (Avaí).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).