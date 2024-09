Athletico-PR e Fortaleza buscam recuperação no Brasileirão após resultados dolorosos

Depois de resultados dolorosos no meio da semana, Athletico-PR e Fortaleza voltam a campo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eles se enfrentam neste sábado, às 18h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Na última quarta-feira, o Athletico devolveu o placar por 2 a 1 contra o Vasco, mas, apesar da vitória, foi eliminado nos pênaltis (5 a 4) nas quartas de final da Copa do Brasil, mesmo jogando em casa com um jogador a mais durante todo o segundo tempo.

No Brasileirão, o momento também é complicado, já que não vence há cinco jogos, sendo quatro derrotas, três delas seguidas. Com isso, estacionou nos 29 pontos e caiu para o 12º lugar. Não está tão distante da zona de rebaixamento, aberta pelo Corinthians, em 17º, com 25.

Na próxima quinta-feira, o Athletico fará o primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana, diante do Racing, da Argentina, em casa. Mesmo assim, o técnico Martin Varini deve escalar o que tem de melhor para tentar reagir e erguer o moral do time e da torcida.

A dúvida para o técnico está na defesa, pois Thiago Heleno foi substituído diante do Vasco por um incômodo muscular. Se não tiver condições, Gamarra entra. O lateral Fernando segue no departamento médico. Desfalques na Copa do Brasil, Praxedes, Zé Vitor e Lucas Di Yorio estão à disposição.

Apesar da eliminação, Varini quer manter o nível de jogo apresentado. "É olhar para a frente. Temos processos definidos e um ambiente de trabalho ótimo. Fomos eliminados, mas o nível do nosso jogo foi muito bom. Se repetirmos esse nível, temos condições de nos recuperarmos."

Depois de nove vitórias e um empate no Brasileirão, o Fortaleza sofreu duas derrotas seguidas em jogos importantes: 2 a 0 para o Botafogo e 2 a 1 para o Internacional, em duelo atrasado, disputado quarta-feira, em Porto Alegre (RS). Se tivesse vencido algum, seria líder. Com 48 pontos, está em segundo lugar, atrás do Botafogo, com 50.

O técnico Juan Pablo Vojvoda também precisa se preocupar com a sequência de jogos. Na terça-feira, faz em casa o primeiro jogo diante do Corinthians, pelas quartas da sul-americana.

O comandante não poderá contar com o zagueiro Brítez, expulso contra o Inter. O atacante Yago Pikachu também levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Uma opção seria Emmanuel Martínez, mas que também está suspenso. Assim, Kuscevic entra na zaga e Calebe deve ocupar o meio-campo. Bruno Pacheco, Santos e Rossetto estão no departamento médico.

Vojvoda reconheceu que o time precisa melhorar para seguir brigando pela liderança. "Pensar à frente e levantar a cabeça. Somos um bom time e vamos seguir lutando na parte de cima, mas para isso temos que melhorar."

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X FORTALEZA

ATHLETICO-PR - Mycael; Erick; Kaique Rocha, Gamarra (Thiago Heleno) e Esquivel; Gabriel, Christian e Zapelli; Cuello, Mastriani e Canobbio. Técnico: Martin Varini.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules, Pochettino e Calebe; Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).