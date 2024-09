Norris culpa 'azar' por queda no Q1, mas promete 'brigar por um bom resultado' no Azerbaijão

A eliminação no Q1 do treino classificatório do Grande Prêmio do Azerbaijão, realizado neste sábado, deixou Lando Norris com cara de poucos amigos no paddock. Principal adversário de Max Verstappen na briga pelo título do Mundial de Pilotos, o britânico jogou a culpa no azar e prometeu dar a volta por cima na corrida.

"Todo mundo fez a segunda volta, eu não fiz. Foi azar, só isso. Tive de tirar o pé. É o que é. Temos uma longa corrida pela frente, temos bons pneus guardados. Ainda tenho esperança de conseguir um bom resultado. Acho que o carro é rápido. É um pouco frustrante, mas não tem nada que possa fazer", disse à emissora Sky F1.

Norris largará na 17ª posição e terá que escalar o pelotão caso queira diminuir a desvantagem para Verstappen na briga pelo título. O holandês largará em sexto. Já seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, sairá em segundo.

"Tentei tirar tudo do carro porque é uma pista que te premia quando você busca o limite. Tentei maximizar o desempenho do carro. Estava me sentindo bem o tempo todo. De onde estamos saindo, teremos ritmo para brigar pela vitória, mas vai ser difícil. Tomara que eu tenha ar limpo na minha frente. O ritmo de corrida era bom, mas as Ferrari realmente não estão lentas", afirmou Piastri.

O australiano estará no meio das Ferraris de Charles Leclerc e Carlos Sainz. O objetivo da McLaren é fazer uma boa largada para tentar vencer a corrida e ultrapassar a Red Bull no Mundial de Construtores.

Os carros voltam às pistas neste domingo, às 8h, pelo horário de Brasília, para a corrida principal do GP do Azerbaijão.