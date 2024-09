Leclerc celebra 'sensação incrível' com a pole e clama por jogo de equipe da Ferrari em Baku

Charles Leclerc tirou todo o potencial do seu carro para colocar a Ferrari na pole do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. O monegasco destacou a 'sensação incrível' por ter superado mais uma vez os seus adversários e prometeu uma corrida ainda mais forte neste domingo.

"Na classificação, era tudo questão de ficar longe dos muros e aí, na última volta, fui para um pouco mais e o tempo de volta veio muito bem. O carro estava realmente bom, tudo pareceu ótimo e incrível para estar na pole", disse Leclerc, que clamou por um trabalho de equipe em Baku, já que Carlos Sainz largará em terceiro.

"Primeiro e terceiro são posições boas para começar em Baku. Tomara que possamos jogar um jogo de equipe amanhã e vencer a corrida. No passado, sofremos. Este ano, temos um carro mais forte na corrida, então espero que finalmente possamos conseguir. Fizemos um trabalho realmente bom em Monza, mas temos de apertar reset a cada corrida. Amanhã é uma corrida com mais problemas com desgaste de pneus, então vamos fazer nosso dever de casa esta noite para estarmos prontos", completou.

Esta foi a terceira pole de Leclerc na temporada. Ele largou em primeiro em Mônaco e na Bélgica. O monegasco ainda vem de vitória em Monza. Já Sainz anseia por um bom resultado nestas corridas finais de seu contrato com a Ferrari.

"Acho que tivemos uma classificação sólida, um dia sólido no geral, e estamos ambos em uma boa posição para amanhã. Nunca estive 100% por aqui, nunca estou na minha melhor versão, então a terceira posição é um bom lugar para estar. Meu ritmo de corrida nos treinos parecia forte, então está tudo em jogo amanhã", afirmou o espanhol.

A Ferrari tenta demonstrar todo esse favoritismo conquistado no treino classificatório neste domingo, às 8h, horário da largada do GP do Azerbaijão.