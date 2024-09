Kevin Hoefler abandona e acaba em 8º no Mundial de Skate Street; japonês vence

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021 e sexto colocado em Paris-2024, Kevin Hoefler não conseguiu ter o mesmo desempenho de Rayssa Leal, que conquistou o título no feminino, ao terminar o Campeonato Mundial de Skate Street masculino, realizado em Roma, na Itália, na oitava colocação. Ele foi o único representante brasileiro na fase final.

Kelvin Hoefler viveu o seu melhor momento na temporada em Paris, onde 'beliscou' uma medalha. O skatista paulista é um dos grandes nomes do Brasil no X-Games, com dois ouros, três pratas e dois bronzes. Ele também já foi campeão da Liga Mundial de Skate Street (SLS) em 2015, e subiu ao pódio pela última vez no Pro Tour de Roma em 2023.

Neste sábado, ele não conseguiu repetir as boas voltas das fases anteriores e errou nas duas tentativas possíveis. O brasileiro levaria para as manobras uma nota 38,80. No entanto, ele optou por desistir da disputa ao deixar a pista mancando.

O destaque nas voltas foi o japonês Toa Sasaki, que teve o melhor desempenho ao cravar 90,33. O argentino Matias Dell Olio e o Jhancarlo Gonzalez ficaram em segundo e terceiro, respectivamente, com 85,83 e 80,55.

Nas manobras, o sueco Kristoffer Kroon tirou 'algumas cartas na manga' e assumiu a liderança do Mundial ao brilhar em suas duas primeiras tentativas. Ele tirou 91,67 e 84,10. Mas Sasaki roubou o posto. Após duas tentativas frustradas, virou 96,5 e assumiu a ponta para não sair mais.

Sasaki acabou com a medalha de ouro, totalizando 276,64 pontos. Olio ficou com a prata, seguido por Gonzalez. O holandês Kristoffer Kroon terminou em quarto, à frente também de Kroon, em quinto.

Veja a classificação da final do Mundial de skate street masculino:

1. Toa Sasaki - 276,64

2. Matias Dell Olio - 265,18

3. Jhancarlo Gonzalez - 258,91

4.Tijmen Overbeek - 258,21

5. Kristoffer Kroon - 251,85

6. Richard Tury - 247,23

7. Tommy Fynn - 164,40

8. Kelvin Hoefler - 38,80