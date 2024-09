Vitória vence Atlético-GO, em Goiânia, mas segue na zona do rebaixamento do Brasileirão

Em confronto direto, o Vitória levou a melhor sobre o Atlético-GO, neste sábado, e fez 2 a 0, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alerrandro e Matheuzinho marcaram os gols do time baiano, que mesmo assim segue na zona de rebaixamento.

O Vitória encerrou sequência de quatro jogos sem triunfo e chegou aos 25 pontos. Está a dois pontos do Fluminense (15º), primeiro time fora da zona do descenso.

Enquanto o Atlético-GO segue seu calvário e conheceu a segunda derrota consecutiva. É o lanterna do campeonato, com 18 pontos, e cada vez mais próximo da Série B 2025. Em 26 jogos, são quatro vitórias, seis empates e 16 derrotas.

A difícil situação na tabela se refletiu num primeiro tempo morno, mas com bola na rede. Logo aos 12 minutos, Shaylon foi desarmado por Gustavo Mosquito, que saiu em velocidade, entrou na área e cruzou para Alerrandro finalizar e abrir o placar para o Vitória.

O Atlético-GO não teve alternativa senão apertar o ritmo ofensivo. E quase empatou aos 36, quando Rhaldney encheu o pé de fora da área; e depois aos 39 minutos, quando Bruno Tubarão cruzou da direita e Derek cabeceou fraco para defesa tranquila de Lucas Arcanjo.

Ainda antes do intervalo, o Vitória poderia ter ampliado. Aos 47, após escanteio, Wagner Leonardo cabeceou para o meio da área e Carlos Eduardo, de voleio, mandou pela linha de fundo, desperdiçando ótima chance.

No segundo tempo, o Atlético-GO voltou melhor e pressionou o Vitória pelo empate. Aos 14 minutos, Janderson cobrou escanteio, Philipe Sampaio desviou e Campbell chegou atrasado para finalizar ao gol. Depois, aos 24, Derek subiu mais que a marcação e cabeceou rente à trave.

Recuado, o Vitória esperou pelos contra-ataques para ampliar o placar e conseguiu aos 32 minutos. Janderson roubou bola e serviu Matheuzinho na direita. Ele invadiu a área e finalizou de canhota no ângulo de Ronaldo, dando números finais ao confronto na capital goiana.

O Atlético-GO volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Corinthians, às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo. Enquanto o Vitória, no mesmo dia e horário, receberá o Juventude, no Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 2 VITÓRIA

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Philipe Sampaio e Guilherme Romão; Rhaldney (Gustavo Campanharo), Alejo Cruz (Alix Vinicius), Shaylon (Janderson), Campbell (Lacava) e Luiz Fernando; Derek (Emiliano Rodriguez). Técnico: Umberto Louzer.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinicius (Willian Oliveira), Machado (Ricardo Ryller) e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Zé Hugo), Alerrandro (Janderson) e Carlos Eduardo (Everaldo). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Alerrandro, aos 12 minutos do primeiro tempo. Matheuzinho, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rhaldney, Campbell e Luiz Fernando (Atlético-GO); Lucas Arcanjo, Lucas Esteves, Willian Oliveira, Matheuzinho, Gustavo Mosquito e Alerrandro (Vitória).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 4.938 torcedores.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).