Paysandu vira contra Guarani e se afasta da zona de rebaixamento na estreia de Márcio Fernandes

Sob nova direção, o Paysandu quebrou seu jejum de nove jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na estreia do técnico Márcio Fernandes no lugar de Hélio dos Anjos, o time paraense venceu o confronto direto contra o Guarani de virada, por 2 a 1, neste sábado, no estádio da Curuzu, em Belém (PA), na sequência da 26ª rodada.

O resultado foi de suma importância para o time paraense se afastar da zona de rebaixamento, subindo para o 14º lugar, com 30 pontos e dormindo a quatro pontos do CRB, primeiro time na zona de queda, com 26, que ainda atua na rodada diante do Sport.

Já o Guarani conheceu sua segunda derrota seguida, porque vinha de derrota pra o América-MG por 3 a 0, e segue na lanterna, com 21 pontos. A derrota frustrou os planos da equipe de deixar a zona de rebaixamento já na próxima rodada, permanecendo no Z-4 por pelo menos mais três rodadas.

Os primeiros 20 minutos foram movimentados. O Paysandu foi quem deu as caras primeiro, com chutes de Esli Garcia e Kevyn, defendidos por Vladimir. O Guarani buscava o jogo aéreo e lançamentos para Caio Dantas, que acertou a rede, mas do lado de fora. Na bola parada, Douglas Bacelar apareceu no meio da defesa e cabeceou para abrir o placar aos 22 minutos.

O gol desestabilizou os donos da casa, que sentiram ainda mais quando a torcida aumentou o tom dos protestos. Com erros de passes e finalizações sem perigo, o Paysandu não conseguiu traduzir a posse de bola no empate. Por outro lado, o time paulista administrou bem o resultado, explorava os espaços com contra-ataques e por pouco não ampliou a vantagem na reta final.

A chacoalhada de Márcio Fernandes surtiu efeito no vestiário. Com um minuto, Jean Dias, no primeiro toque da bola, empatou para o Paysandu. A virada quase veio logo depois, em finalização de primeira de Esli García. Acuando o Guarani no campo defesa, o Paysandu passou a frente do placar. Após cruzamento na área, Kevyn testou no alto junto com Douglas Bacelar e a bola entrou, aos nove minutos.

Depois de sofrer o empate, o Guarani acordou. Caio Dantas parou na trave, enquanto Matheus Bueno obrigou Diogo Dantas a espalmar. Aos poucos, o Paysandu foi retomando o controle da partida e a posse da bola. Com mais presença ofensiva, os donos da casa gastavam tempo e ficavam mais próximos do terceiro, do que sofrer o empate. Na reta final, o time da casa se fechou e conteve a pressão adversária até o apito final.

A 27ª rodada da Série B ocorre no meio de semana. O Guarani atua na terça-feira, às 21h30, diante do Mirassol, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Já o Paysandu entra em campo na quarta-feira, às 21h30, contra o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 2 X 1 GUARANI

PAYSANDU - Diogo Silva; Edilson Júnior, Quintana, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela (Joel), Cazares (Borasi) e Esli García (Val Soares); Yony González (Jean Dias) e Nicolas (Matheus Trindade). Técnico: Márcio Fernandes.

GUARANI - Vladimir; Pacheco, Douglas, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa; Gabriel Bispo (Lohan), Matheus Bueno (Anderson Leite) e Luan Dias (Pierre); João Victor (Marlon Maranhão), Caio Dantas e Marlon Douglas (Reinaldo). Técnico: Alan Aal.

GOLS - Douglas Bacelar, aos 22 minutos do primeiro tempo. Jean Dias, ao um minuto, Kevyn, aos nove minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edílson Júnior (Paysandu); João Victor e Emerson Barbosa (Guarani).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).