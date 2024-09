Mirassol empata com o Amazonas e se mantém na terceira posição na Série B

Não foi o resultado ideal para o Mirassol, mas o empate sem gols com o Amazonas, neste sábado, no Estádio José Maria de Campos Maia, manteve o time paulista dentro do G-4 - zona de acesso - pelo menos por mais uma rodada dentro da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com 43 pontos, o Mirassol não vai perder a terceira posição, com a mesma pontuação do vice-líder Santos, e quatro atrás do líder Novorizontino, com 47. O Vila Nova, que perdeu por 3 a 1 para o Brusque, segue em quarto lugar, com 42.

O Amazonas, que vinha de série positiva, com duas vitórias e dois empates, comemorou o fato de somar um ponto longe de casa. Com 36 pontos, em 10º lugar, está bem perto de atingir seu objetivo: se manter na Série B para 2025.

O jogo começou bem estudado, mas, aos poucos, o Amazonas conseguia segurar mais a bola em seus pés. Mesmo assim, o Mirassol tentava as conclusões, porém, sem pontaria. Apenas duas vezes, o time paulista chutou a bola para boas defesas do goleiro Marcão. Uma com Isaque e outra com Dellatorre.

O visitante só finalizou com Peri com Eric Varão, mas Alex Muralha saltou e espalmou. O Mirassol ainda tentou com Danielzinho e Fernandinho, porém, ambos para fora.

Pouca coisa mudou no segundo tempo, com os dois times sendo muito cautelosos. O técnico Mozart ainda tentou deixar o Mirassol mais agressivo com as entradas de Yury Castilho e Léo Gamalho. Mas perdeu velocidade e ainda permitiu que o visitante se arriscasse mais no ataque. O Amazonas até finalizou algumas vezes, porém, sem perigo.

A partir dos 30 minutos, o Mirassol se arriscou um pouco mais. Quase abriu o placar aos 33 minutos, quando Dellatorre desviou cruzamento de cabeça, o goleiro Marcão deu um tapinha na bola que ainda bateu no pé da trave e saiu.

Nos acréscimos a torcida ainda festejou o esperado gol aos 48 minutos, porém, anulado pelo VAR. Léo Gamalho, na área, bateu de virada e acertou o travessão. Na sobra Bruno Matias completou para as redes, mas estava impedido.

Aos 51 minutos, outra grande chance com o chute de Dellatorre no travessão. Não fosse o técnico Mozart tão cauteloso, com certeza, o Mirassol poderia ter vencido.

Os dois times não vão ter muito tempo para descansar. O Mirassol já volta a campo na terça-feira diante do Guarani, em Campinas, enquanto na quarta o Amazonas recebe o Operário, em Manaus. Os dois jogos são válidos pela 27ª rodada.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 0 AMAZONAS

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Alex Silva), João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura (Bruno Matias), Danielzinho, Chico Kim (Yury Castilho) e Isaque Léo Ramalho); Dellatorre e Fernandinho. Técnico: Mozart Santos.

AMAZONAS - Marcão; Tiago Cametá, Alvariño, Miranda e Fabiano; Barros, Erick Varão (Jorge Jimenez) e Diego Torres (Rafael Tavares); Ênio (Igor Bolt), Sassá (Dentinho) e Matheus Serafim (Douglas Santos). Técnico: Rafael Lacerda.

CARTÕES AMARELOS - Zeca (Mirassol). Erick Varão, Diego Torres e Barros (Amazonas).

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA - R$ 47.890,00.

PÚBLICO - 2.269 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).