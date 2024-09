Áudio do VAR sobre pênalti contra Vinícius Júnior provoca polêmica na Espanha

A vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad por 2 a 0 neste sábado deixou uma imagem polêmica no segundo pênalti da partida. À primeira vista, o juiz Martínez Munuera não apontou o lance, mas o árbitro Alejandro Hernández, que estava no VAR, pediu-lhe para ver e ele acabou apitando a falta.

Aos 27 minutos, com o placar em 1 a 0, Vinícius Júnior ganhou a linha de fundo, cortou para trás, deu um passe para trás e logo após soltar a bola recebeu uma pisada do zagueiro venezuelano Aramburu. Martínez Munuera foi até a tela e avaliou a ação: "Parece uma batida clara. Já é tarde. Vou sem cartão. Pênalti sem cartão", declarou antes de apontar os onze metros.

A Real Sociedad e o técnico Imanol Alguacil não gostaram nada da decisão, que foi contundente na sala de imprensa: "Para mim só houve um pênalti". "Não gosto disso. E se nos derem esses cartões, o que para mim não eram. Se quisermos que todos desfrutem deste futebol, penso que algumas coisas têm de mudar."

"Não entendo como o VAR entra na ação de Aramburu sobre Vinicius. A pisada não tem impacto na jogada. O contato é produzido por inércia", disse o ex-árbitro espanhol Pérez Burrull no programa "Marcador" da Rádio Marca.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse na coletiva após o jogo: "Eles escolhem as penalidades. Eles assumem a responsabilidade e tudo correu muito bem". Questionado se o segundo pênalti pareceu uma falta e se gostou da comemoração de Vinícius Júnior - que fez um gesto de silêncio para a torcida do Sociedad, Ancelotti respondeu: "Não tenho opinião sobre isso. E não vi o pênalti. Quando o árbitro foi ao VAR não teve dúvidas."