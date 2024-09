Canelo bate Berlanga mantém títulos dos supermédios e dispara: 'Sou o melhor lutador do mundo'

O mexicano Saul Canelo confirmou seu favoritismo e derrotou, neste sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, o norte-americano, filho de porto-riquenhos, Edgard Berlanga, por pontos, após 12 assaltos, em decisão unânime dos jurados: 117-110, 118-109 e 118-109.

Com o resultado, Canelo, de 34 anos, manteve três dos quatro principais cinturões da categoria dos supermédios (até 76,204 quilos) - Conselho Mundial de Boxe (CMB), Associação Mundial de Boxe (AMB) e Organização Mundial de Boxe (OMB). Em julho, Canelo foi destituído do título da Federação Internacional de Boxe (FIB) por optar por lutar com Berlanga ao invés de enfrentar William Scull, primeiro colocado da entidade.

Foi a 62ª vitória do mexicano, que soma 39 nocautes, além de duas derrotas e dois empates. Aos 27 anos, Berlanga conheceu a primeira derrota como profissional, após 22 lutas e 17 nocautes.

Canelo imprimiu forte ritmo desde o primeiro assalto, usando muito bem a esquerda no corpo do adversário. No terceiro assalto, o mexicano mandou Berlanga para a lona.

No quarto assalto, a expectativa de que Berlanga ainda não estaria preparado para um combate de tanta importância se mostra correta. Canelo passou a dominar amplamente a luta.

Berlanga acertou golpe abaixo da cintura e Canelo devolve da mesma forma. Foi necessário que o juiz Harvey Dock chamasse a atenção dos lutadores. O campeão diminuiu um pouco o ritmo no sexto assalto.

Berlanga praticamente abdica do ataque, usa apenas o jab para tentar atrapalhar a aproximação de Canelo, que soma vitórias nos rounds, mas não ratifica a promessa de nocaute no oitavo round.

Canelo não esconde sua insatisfação por Berlanga optar em não trocar golpes intensamente. O desafiante parece ter encontrado a distância necessária para não ser nocauteado.

Canelo volta a pressionar no 11º assalto, mas Berlanga demonstra preparo físico e usa bem as pernas para se afastar do oponente.

Berlanga voltou para o último assalto no ataque. Chegou a disparar fortes golpes com a direita, mas o tempo foi curto para que o filho de porto-riquenhos conseguisse alterar a opinião dos jurados.

"Eu luto com lutadores mais jovens. Eles dizem que eu luto com lutadores mais velhos. Eles (críticos) sempre falam. Eu sou o melhor lutador do mundo. Minha experiência, meu talento, meu trabalho duro, minha inteligência, tudo junto me torna o melhor. Se você tem talento, mas não tem disciplina, você não tem nada", disse Canelo ainda em cima do ringue após a vitória.