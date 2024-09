Juventude e Fluminense duelam em momentos opostos, mas com mesmo objetivo

Embalado por duas vitórias seguidas no Brasileirão e descansado pelos 15 dias de pausa da Data Fifa, o Fluminense quer aproveitar o momento de baixa do Juventude, que neste meio de semana caiu para o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil, para seguir longe da zona de rebaixamento. As duas equipes se encontram neste domingo, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 26ª rodada.

Antes da pausa para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, o Fluminense vinha de um empate e duas vitórias nas três últimas vezes que entrou em campo pelo Brasileirão. Tanto que está fora da zona de rebaixamento, com 27 pontos, dois a mais que o Corinthians, primeiro time dentro, que tem 25.

O Juventude, por sua vez, chega em um momento diferente, mas também quer seguir longe do Z-4. Vindo de duas derrotas seguidas no Brasileirão e aborrecido pela eliminação na Copa do Brasil, aparece em 13º com 29. Quatro a mais que o primeiro da zona de rebaixamento.

Para o duelo, o técnico Jair Ventura tem tudo para manter o time titular do Juventude que começou jogando a partida contra o Corinthians, no mata-mata da Copa do Brasil. A única dúvida é o lateral-direito Ewerthon, que saiu com dores do confronto, e não tem presença garantida.

Caso não tenha condições de atuar, João Lucas será titular no setor. Já o volante Rodrigo Sam, que vem sendo desfalque na última rodada, continua no Departamento Médico e está fora. Outras dúvidas acontecem por opções técnicas no meio-campo e no ataque. No mais, a base titular será mantida.

Do outro lado, o descansado Fluminense, tem uma dúvida importante para a partida. Trata-se do artilheiro Cano, que ainda se recupera de uma lesão no pé direito e não tem presença confirmada entre os onze iniciais de Mano Menezes. Por outro lado, o comandante poderá contar com três novidades.

O volante Martinelli cumpriu suspensão na última rodada do Brasileirão contra o São Paulo, e volta a ficar à disposição. Já os recém-contratados, o volante Victor Hugo e o lateral Gabriel Fuentes podem estrear.

Por fim, o zagueiro Ignácio e o lateral Diogo Barbosa avançaram no processo de recuperação de lesões, mas não devem voltar a atuar por enquanto. Ambos tiveram lesões no joelho. Outro jogador que está fora é o atacante Lelê, entregue ao departamento médico.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X FLUMINENSE

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo (Thiaguinho), Jadson e Nenê; Erick Farias, Lucas Barbosa e Ronie Carrillo (Gilberto). Técnico: Jair Ventura.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Guga (Marcelo); Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).