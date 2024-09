Flamengo e Vasco fazem 'Clássico dos Milhões' após avançarem na Copa do Brasil

Semifinalistas da Copa do Brasil, Flamengo e Vasco fazem mais um 'Clássico dos Milhões', desta vez pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eles se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Maracanã, no Rio.

O confronto até pode se repetir em uma eventual final da Copa do Brasil, desde que Flamengo e Vasco passem por Corinthians e Atlético-MG, respectivamente. No meio da semana, o rubro-negro eliminou o Bahia, enquanto o cruzmaltino passou pelo Athletico, nos pênaltis.

O jogo também tem clima de revanche, já que no primeiro turno, o Flamengo aplicou sua maior goleada na história em cima do rival: 6 a 1. Esta foi a segunda maior goleada do clássico, atrás apenas do 7 a 0 feito pelo Vasco no Campeonato Carioca de 1931, quase 100 anos atrás.

A situação, porém, mudou muito de lá para cá. O Flamengo estava com um time completo, enquanto o Vasco sofria com a saída do técnico Ramón Díaz e a estreia do português Álvaro Pacheco, que ficou apenas quatro jogos no cargo.

O Flamengo tem 44 pontos e segue na briga pelo G-4, com um jogo a menos, diante do Internacional. Entretanto, está em um momento mais complicado, sofrendo com muitas lesões. O departamento médico conta com Everton Cebolinha, Viña, Pedro e Michael. O meia De la Cruz ainda não voltou a treinar, mas há expectativa por seu retorno.

Já Arrascaeta jogou diante do Bahia, marcando o gol da vitória, mas precisou ser substituído, deixando outra dúvida no ar. Ainda mais porque na próxima quinta-feira o Flamengo faz o primeiro jogo diante do Peñarol pelas quartas de final da Libertadores, também no Maracanã. A ideia é manter a mesma base que venceu o Bahia, por 1 a 0.

Tite admitiu que será um desafio disputar fases decisivas de três competições, mas claro que todos sonham com os três títulos. "Vai pesar a confiança, vai pesar o sistema, a coordenação dos movimentos, ter os atletas disponíveis, um conjunto da aula, um momento de cada um que cada um tiver."

Motivado após voltar às semifinais da Copa do Brasil após 13 anos, o Vasco quer manter o bom momento no Brasileirão. Nos últimos cinco jogos, venceu três e empatou dois, chegando a 34 pontos e se aproximando do G-6, embora ainda distante. O time tem um jogo atrasado, diante do Cuiabá.

Para o duelo, Rafael Paiva não terá o zagueiro João Victor, que já tinha sido desfalque na Copa do Brasil. Assim, Léo continua formando dupla com Maicon, que não preocupa após levar alguns pontos no nariz.

O meia Philippe Coutinho, em recondicionamento físico, é dúvida, assim como o lateral-esquerdo Lucas Piton. Um dos pilares do time, Piton teve dores no tornozelo e será reavaliado até momentos antes do clássico. Victor Luis e Leandrinho são opções.

No setor criativo, a novidade pode ser o meia suíço Maxime Dominguez. Recém-chegado, ele está regularizado e pode ser relacionado. Na marcação, Hugo Moura é titular absoluto, enquanto Sforza disputa vaga com Mateus Carvalho.

Rafael Paiva tomou cuidado com as palavras ao projetar o clássico, mas prometeu entrega total. "O nosso foco total da semana foi o Athletico e não olhamos para o Flamengo, mas agora estamos focados. Clássico gigante, um jogo difícil para nós. Vamos nos doar muito para fazer um grande jogo e, se possível, buscar um bom resultado."

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Erick Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo; Bruno Henrique. Técnico: Tite.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton (Victor Luis); Hugo Moura, Sforza e Payet; Emerson Rodríguez, Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).