Piastri vence 'batalha' com Leclerc e conquista GP do Azerbaijão, marcado por batida no fim

Oscar Piastri venceu a batalha com Charles Leclerc e conquistou o Grande Prêmio do Azerbaijão neste sábado. O piloto da McLaren, que foi obrigado a admitir que ajudaria Norris na briga pelo título no Mundial de Pilotos, mostrou que está vivo na parada ao fazer mais uma grande corrida e confirmar a sua segunda vitória na carreira.

O australiano, que foi vencedor também do GP da Hungria, chegou ao seu sexto pódio. O piloto da McLaren chegou aos 222 pontos, contra 235 de Leclerc, 254 de Lando Norris, e 313 de Max Verstappen. O monegasco completou a prova no segundo lugar, à frente também de George Russell, que acabou herdando a posição após batida entre Carlos Sainz e Sérgio Pérez.

Norris, que fez uma corrida de recuperação, saindo da 17ª colocação, fechou em 4º, à frente de Verstappen, em quinto. A corrida ainda teve Franco Colapinto somando os seus primeiros pontos na Fórmula 1, quebrando um hiato de mais de 40 anos sem que um piloto argentino pontuasse na modalidade. Além disso, Oliver Bearman se tornou o primeiro a somar pontos na estreia por duas escuderias diferentes na mesma temporada.

Destaque também para a McLaren, que assumiu a liderança do Campeonato de Construtores, o que não acontece desde 2014. Com a vitória de Piastri e o quarto lugar de Norris chegou aos 476 pontos. A Red Bull tem 456. A Ferrari soma 425.

A largada foi sem muita emoção. Com exceção do toque de Yuki Tsunoda em Lance Stroll, que mais tarde causou o abandono do japonês, a primeira volta do circuito de Baku teve Norris escalando o pelotão e Pérez ultrapassando Sainz. Leclerc teve um bom início e chegou a abrir três segundos de Piastri na liderança.

Com Verstappen reclamando do seu carro para a equipe, via rádio, coube a Pérez assumir o protagonismo da Red Bull e brigar pela primeira colocação. Na volta 20, ele se aproximou dos líderes, graças à briga entre Piastri e Leclerc. O piloto da McLaren levou a melhor e ultrapassou o monegasco, que passou a sofrer pressão do mexicano.

Pérez ficou monitorando os rivais, que continuaram se enfrentando pelo primeiro lugar. Piastri, no entanto, 'fechou a porta' e conseguiu conter as tentativas do monegasco de voltar à liderança. Um pouco mais atrás, Norris, com uma estratégia diferente dos demais, segurou Verstappen e impediu o holandês de se juntar ao pelotão da frente. O britânico prolongou a sua parada o máximo que pôde. Ele foi ao box na volta 38 e voltou na sétima posição.

Sem ritmo, Verstappen ainda foi ultrapassado por Russell e se mostrou mais uma vez frustrado com o seu resultado. Para piorar, o holandês ainda viu Norris 'roubar' sua posição sem muito esforço.

Na parte da frente, Leclerc lutou como pôde para recuperar a primeira posição, mas foi bloqueado por Piastri e ainda detonou o pneu. No fim, quase foi ultrapassado por Pérez. O mexicano tentou a ultrapassagem, foi bloqueado e viu Sainz assumir sua posição. Na tentativa de recuperar, chocou-se com o espanhol e ambos foram obrigados a abandonar.

A batida acabou sendo boa para Russell, que herdou o terceiro lugar, assim como Norris, que subiu para a quarta posição. Verstappen fechou em quinto.

Os pilotos voltam às pistas já no próximo fim de semana para o Grande Prêmio de Singapura, no tradicional circuito urbano de Marina Bay. A largada será no domingo, às 9h, pelo horário de Brasília.

Confira o resultado do Grande Prêmio do Azerbaijão de F-1:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1h32min58s007

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 10s910

3º - George Russell (ING/Mercedes), a 31s328

4º - Lando Norris (ING/McLaren), a 36s143

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 77s098

6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)a 85s468

7º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 87s396

8º - Franco Colapinto (ARG/Williams), a 89s541

9º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 92s401

10º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 93s127

11º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 93s465

12º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 117s189

13º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), a 146s907

14º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a 148s841

15º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1 volta.

16º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 1 volta.

Não completaram: Yuki Tsunoda (JAP/RB), Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Sergio Pérez (MEX/Red Bull) e Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari).