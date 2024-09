Palmeiras goleia Criciúma com atuação de gala de Estêvão e mantém caça ao Botafogo

Em uma tarde com atuação de gala do garoto Estêvão, o Palmeiras não teve dificuldades para golear o Criciúma, neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Com um primeiro tempo primoroso e uma etapa complementar sóbria, o time alviverde construiu o placar de 5 a 0 com dinamismo e se mantém próximo ao Botafogo na luta pelo tricampeonato nacional consecutivo.

Assim como nos últimos anos, demorou para Abel Ferreira encontrar o time ideal do Palmeiras. As respostas positivas só apareceram depois de grandes eliminações e, em 2024, não parece ser diferente. O técnico português teve de abrir mão da titularidade de atletas que tiveram enorme importância em sua era para abrir espaço a novos talentos e contratações. O meio-campo e ataque com Moreno, Ríos, Mauricio, Felipe Anderson, Estêvão e López se encaixou muito bem. Essa formação passou a vigorar há três jogos no Brasileirão. Desde então, o time marcou 12 gols e não sofreu nenhum.

Com o resultado, o Palmeiras assume a vice-liderança do Brasileirão, com 50 pontos, deixando o Fortaleza para trás. A distância para o Botafogo, primeiro colocado, é de três pontos. O Criciúma, por sua vez, fica estacionado da 15ª posição, com 28 pontos e ameaçado pela zona de rebaixamento. O time alviverde atua novamente no próximo domingo, às 16h, em visita ao Vasco, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Já os catarinenses joga no mesmo dia, às 18h30, em sua casa, contra o Athletico-PR.

López mostrou faro artilheiro em uma linda jogada logo no primeiro minuto de partida, passou pela marcação e anotou um golaço para colocar o Palmeiras em vantagem. O time alviverde não se contentou e continuou com maior volume de jogo no setor ofensivo. O Criciúma, no entanto, deu trabalho para o goleiro Weverton em chances consecutivas de igualar o marcador.

A maior presença no ataque custou caro ao Criciúma. Aos 15 minutos, Estêvão liderou um lance pelo lado direito, viu bem a ultrapassagem de Marcos Rocha e tocou para o lateral próximo à linha de fundo. O camisa 2 cruzou na medida para Felipe Anderson completar para o gol. Não demorou para o garoto palmeirense causar novo estrago para a defesa catarinense. Aos 18, ele encarou a marcação no lado direito da grande área e tentou tocar para o meio, mas o zagueiro Tobias Figueiredo interceptou a bola com o joelho, enganou o goleiro e fez contra.

A qualidade apresentada pelo Palmeiras no primeiro tempo justifica o motivo de ídolos da torcida e atletas importantes nos últimos anos ficarem no banco de reservas, como Dudu, Raphael Veiga e Rony. Não houve qualquer atleta alviverde abaixo na etapa inaugural, todos estiveram muito bem em campo, com uma postura elogiável e digna de um time que quer lutar pelo tricampeonato.

O segundo tempo não começou da maneira mais confortável para os donos da casa. O Criciúma se postou mais no campo de ataque, mas permitiu que o Palmeiras encontrasse espaço para contragolpear. Assim nasceu o quarto gol, aos seis minutos. Estêvão começou a terminou o lance de ataque que contou com a participação determinante de Felipe Anderson. A joia alviverde não teve problemas para balançar as redes e comemoram com a torcida.

Aos 21 minutos, uma decisão controversa da arbitragem deixou o Palmeiras com um jogador a menos. Caio Paulista impediu um ataque do Criciúma. O jogador do time catarinense avançaria em direção ao gol de Weverton e foi levemente puxado pelo lateral alviverde. Ao notar que não teria chance de recuperar a posse de bola, desistiu do lance e questionou o juiz, que, em um primeiro momento, aplicou o cartão amarelo ao palmeirense. Após sugestão do VAR, o árbitro fluminense trocou a cor do cartão para vermelho.

O Palmeiras não se desencorajou com 10 em campo. Feitas substituições pontuais por Abel Ferreira, o time alviverde recebeu certa pressão e encontrou na bola parada uma solução. Raphael Veiga, que veio do banco de reservas em substituição a Mauricio, cobrou falta com extrema categoria, buscando o lado em que o goleiro estava. O arqueiro da equipe catarinense sequer pulou em direção à bola, que garantiu o quinto gol palmeirense. O Criciúma ainda teve chances de descontar, do mesmo modo que os donos da casa puderam ampliar a goleada.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 5 X 0 CRICIÚMA

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Fabinho) e Maurício (Vanderlan); Estêvão (Dudu), Flaco López (Rony) e Felipe Anderson (Raphael Veiga). Técnico: Abel Ferreira.

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho (Dudu), Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Fellipe Mateus), Newton, Patrick de Paula (Marquinhos Gabriel) e Matheusinho; Arthur Caíke (Felipe Vizeu) e Bolasie (Allano). Técnico: Cláudio Tencatti.

GOLS - Flaco López, a 1, Felipe Anderson aos 15, Tobias Figueiredo (contra) aos 18 minutos do 1º tempo; Estêvão, aos 6, Raphael Veiga aos 32 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Walisson Maia e Tobias Figueiredo.

CARTÃO VERMELHO - Caio Paulista.

PÚBLICO - 40.035 torcedores.

RENDA - R$ 3.160.827,80.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).